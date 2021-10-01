АГАТУ и СОШ № 26 Якутска будут сотрудничать в рамках проекта по цифровой трансформации вуза

Арктический ГАТУ и СОШ № 26 города Якутск подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает подготовку кадров по программированию с привлечением школьников, проведение профориентационной работы, совместную деятельность, направленную на развитие образовательного процесса и привлечение учеников к поступлению в университет.

Стороны условились проводить работу по усовершенствованию образовательного процесса и повышению качества образования. Школьники будут проходить практику на базе АГАТУ, где приобретут практические навыки по IT и умения применять теоретические знания в конкретной ситуации. В дальнейшем совместно планируют создать малую компьютерную академию.

«СОШ № 26 имени Елизаветы Келле-Пелли г. Якутска создал ИТ-класс, это десятиклассники которые хотят стать программистами и поступить в вуз, где будут постигать эти компетенции. Наш университет они выбрали как наиболее дружелюбный и инновационно-ориентированный вуз. Также администрация школы и ученики желают пройти профориентацию и курсы по программированию. Мы готовы прокачивать школьников для поступления в ИТ вузы и предполагаем, что выпускники школы поступят к нам в АГАТУ», — прокомментировал проректор по цифровизации АГАТУ Николай Потапов.