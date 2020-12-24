АГАТУ и Росмолодежь будут дружить

Арктический государственный агротехнологический университет и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный молодежный центр» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Центр является подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Стороны будут сотрудничать в вопросах реализации основ государственной молодежной политики, в том числе национального проекта «Национальная лига студенческих клубов», совместной организации и проведении конференций, форумов, круглых столов и других молодежных мероприятий.

Основными направлениями сотрудничества являются развитие молодежных и студенческих объединений, в том числе клубного движения, создание условий для вовлечения молодежи и студенчества в мероприятия, направленные на реализацию основ государственной молодежной политики, ведение просветительской деятельности в области социального проектирования, поддержка и сопровождение социально-значимых инициатив, представляющих интерес для сторон, в том числе студенческих объединений и т.д.