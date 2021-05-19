АГАТУ и ЛПК «Алмас» подписали соглашение

Сегодня, 19 мая, на базе Арктического государственного агротехнологического университета проходит III Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия) «Современные технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность». В рамках программы форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве АГАТУ с крупнейшим производителем пиломатериалов в Якутии — ЛПК «Алмас».

Как отметил директор ЛПК «Алмас» Петр Макаров, соглашение подписано с целью взаимодействия по вопросам подготовки кадров в сфере лесопромышленного комплекса: «Компания реализует большой инвестиционный проект, который позволяет заготавливать в год около 450 тыс. кубометров леса. Это в 4,5 раза выше текущих объемов заготовки. Мы готовы разработать и реализовывать совместные планы мероприятий с университетом, направленных на осуществление практической подготовки студентов на предприятии путем реализации части образовательной программы соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций».

Напомним, что в 2018 году на базе АГАТУ (ранее — ЯГСХА) был открыт Факультет лесного комплекса и землеустройства, где сегодня проводится подготовка специалистов лесного хозяйства, лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности, землеустройства и агрономии.