АГАТУ готовит специалистов по биотехнологии

Агротехнологический факультет АГАТУ с этого года начинает подготовку специалистов по биотехнологии по магистерской программе «Биотехнология продуктов функционального назначения». Магистратура предусматривает приобретение системных знаний, умений и навыков в области пищевой биотехнологии.

Актуальность программы определяется современными тенденциями развития науки и широким внедрением биотехнологических процессов и методов генной инженерии в самые разные отрасли народного хозяйства. В частности, применение микробного белка, а использование нанотехнологий позволяет получать функциональные и специализированные продукты для индивидуального питания.

Благодаря полученным знаниям выпускники могут разработать собственную линейку продуктов питания, например оздоровительного, детского, спортивного и диетического питания и открыть свое дело. Опыт, полученный за время обучения, позволит делать инновационные, функциональные, полезные продукты из местного сырья, которые интересны широкому кругу потребителей.

В пищевой промышленности биотехнологические методы и приемы направлены на сохранение и улучшение качества продукции и базируются на применении биологических компонентов, добавок, пищевкусовых соединений, мембранной технологии, трансгенных микроорганизмов, обеспечивающих надежную и длительную сохранность продукции. Все это, несомненно, предполагает подготовку квалифицированных специалистов в области пищевой биотехнологии.

Выпускники после окончания магистерской программы могут работать:

— на пищевых предприятиях, производящих продукты функционального назначения;

— в высших учебных заведениях;

— в научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждениях;

— в компаниях, производящих и реализующих пищевые и биологически активные добавки.

Подробнее об особенностях приемной кампании на сайте www.agatu.ru в разделе «Абитуриенту».

Тел.: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.