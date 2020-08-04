АГАТУ готовит специалистов по биотехнологии
Агротехнологический факультет АГАТУ с этого года начинает подготовку специалистов по биотехнологии по магистерской программе «Биотехнология продуктов функционального назначения». Магистратура предусматривает приобретение системных знаний, умений и навыков в области пищевой биотехнологии.
Актуальность программы определяется современными тенденциями развития науки и широким внедрением биотехнологических процессов и методов генной инженерии в самые разные отрасли народного хозяйства. В частности, применение микробного белка, а использование нанотехнологий позволяет получать функциональные и специализированные продукты для индивидуального питания.
Благодаря полученным знаниям выпускники могут разработать собственную линейку продуктов питания, например оздоровительного, детского, спортивного и диетического питания и открыть свое дело. Опыт, полученный за время обучения, позволит делать инновационные, функциональные, полезные продукты из местного сырья, которые интересны широкому кругу потребителей.
В пищевой промышленности биотехнологические методы и приемы направлены на сохранение и улучшение качества продукции и базируются на применении биологических компонентов, добавок, пищевкусовых соединений, мембранной технологии, трансгенных микроорганизмов, обеспечивающих надежную и длительную сохранность продукции. Все это, несомненно, предполагает подготовку квалифицированных специалистов в области пищевой биотехнологии.
Выпускники после окончания магистерской программы могут работать:
— на пищевых предприятиях, производящих продукты функционального назначения;
— в высших учебных заведениях;
— в научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждениях;
— в компаниях, производящих и реализующих пищевые и биологически активные добавки.
Подробнее об особенностях приемной кампании на сайте www.agatu.ru в разделе «Абитуриенту».
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