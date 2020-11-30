АГАТУ готовит совместный проект с Канадой

На днях организовано международное рабочее совещание по реализации совместного проекта по восстановлению численности стад северного оленя на территории Канады в режиме ВКС.

Участие приняли министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил КИРИЛЛИН, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) Вячеслав ШАДРИН, торговый представитель России в Канаде Валерий МАКСИМОВ, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Российской Федерации в Канаде Сергей СТРОКОВ, торговый представитель МИД Канады Лео БАРТЛЕТТ, зам.директор департамента, МИД Канады Роберт КОУЛМЕН, также представители научных и образовательных организаций Канады, сообществ коренных народов Канады. Арктический агротехнологический университет представили проректор по науке и инновациям Константин КРИВОШАПКИН, декан агротехнологического факультета Андрей МАРТЫНОВ, руководитель отдела международного и межрегионального сотрудничества Ирина ДРАНАЕВА, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры традиционных отраслей Севера Владимир ДОДОХОВ, кандидат ветеринарных наук, доцент, факультет ветеринарной медицины Михаил СИДОРОВ.

Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, способов восстановления численности стад диких оленей – карибу, вопросы домашнего оленеводства, экологии, природопользования и др.

Университет внес предложения по реализация совместного проекта по восстановлению численности стад лесного карибу на территории Канады, создание селекционно-генетического центра по северному домашнему оленеводству, сотрудничество в направлении экологии и природопользования, а также организация на территории Канады экспериментального хозяйства по разведению северных домашних оленей, с привлечением опытных оленеводов Республики Саха (Якутия) (с перевозкой оленей из Якутии в Канаду) для осуществления трудовой занятости коренных народов Канады.

Следующим этапом сотрудничества является создание рабочей группы по вопросам совместного проекта по восстановлению численности стад северного оленя на территории Канады, куда войдут ученые университета.