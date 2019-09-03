04.09.2019
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Народный календарь
Агафон — народные приметы 4 сентября
4 сентября 2019 года православные христане отмечают день памяти мученника Агафоника.
Мученник Агафоник происходил из знатного рода Гиппасиева, жил в Никомидии. Он обратил к вере многих язычников, в том числе и самого первенствующего члена Сената (принцепса). Агафоник был усечен мечом, по приказу императора, в Силиврии.
В народном календаре этот день был известен, как Агафон ( Агафон-огуменник). Поговорка: Агафон — гонит леших вон.
Огуме́нник — огороженный участок, на котором построено гумно.
Леший на Агафона отправляется бедокурить на гумна, где разбрасывает хлеб. Для предотвращения такой напасти крестьяне выходили сторожить свои сараи. При этом полагалось надеть тулуп наизнанку, сесть непременно в угол, а вокруг себя очертить круг.
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