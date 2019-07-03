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3 июля 2019, 16:37
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«Ага» – фильм с претензией на кинопритчу

2 июля состоялся единственный показ киноленты европейских и якутских кинематографистов в которой, по комментарию ведущей вечера Сарданы Саввиной, было задействовано около 50 местных специалистов. Съемки проходили в 2017 году в г. Мирный и близлежащих к Якутску локациях Хангаласского и других улусов.

Сразу отметим, что благодаря нашим якутским специалистам, качество этнографических сцен Крайнего Севера не пострадало. Снимая этнографический материал нужны профессионалы постановщики, художники и даже антропологи, воссоздающие реальную атмосферу бытия северян. Если для зрителей метрополий Север всегда шаблонен, то для зрителей-северян, мелкие шероховатости могут расстроить все впечатление от картины. Так, якутского зрителя могли немного смутить показанные условности Крайнего Севера с видами на Ленские столбы и ленские торосы. 

Кино не только навеяло нам почерк «балканского Феллини» − режиссера Эмира Кустурицы, но и перепевы с известной его работой «Мечты Аризоны» (1991 г., США, Франции), где присутствуют элементы фантазии-абсурда с аборигенами Северной Америки в снеговых очках, рыбачащих палтуса со льда. Предположим, что тот фильм, наряду с «Нануком с Севера» сильно повлиял на кинематографическое мировоззрение болгарина Милко Лазарова.

Пронзительно выглядят фантасмагоричные заключительные кадры картины  с походом по пескам в зимней одежде главного героя картины и нахождение на глубине полукилометрового карьера найденной им дочки, чье имя Ага. Все это навеяло постапокалиптичную атмосферу тупиковости индустриального потребительства, пересекшегося одновременно в сознании якутян с уходом нашей молодой талантливой кино- и театральной актрисы Гали Тихоновой, рано потерявшей в своей реальной жизни отца. Концовка прозвучала кинореквиемом и прощанием нашей якутской актрисы…

Тема фильма оказалась близка всем исчезающим этнокультурам посттрадиционного общества, глобальной эпохи разрушения семейных ценностей и хрупкой природной ойкумены Севера. Несмотря на медитативную повторяемость повествования, которая порой заставляла заскучать якутского зрителя, авторам кинофильма удалось отразить очень важный мировоззренческий концепт северян − эстетику графичности Арктики, когда вся картина этого мира вмещается в тонкую линию между снежной поверхностью земли и бескрайнего неба, на которой как на линогравюре отпечатался след присутствия Человека − собака и нарты с охотником, или божественное присутствие природного начала в символическом образе северного оленя.

Источник: Алексей Пудов, фото из кинофильма и авторское видео с инстраграм
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02.07.2019

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Общество
02.07.2019

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Кадровые указы Ил Дархана