Африканычу устроили торжественную встречу в аэропорту Якутска

Практически единственными въездными воротами в республику из дальних поездок является аэропорт Якутск. Поэтому сложилась прекрасная традиция торжественно встречать якутян, достигших особых успехов.

Сегодня, 14 июня в аэропорту Якутска торжественно встретили дояра СХПК «Крестях» Сунтарского улуса Владимира МИХАЙЛОВА, который 12 июня получил из рук президента страны Владимира ПУТИНА медаль «Герой Труда Российской Федерации», сообщает ЯСИА.

Сегодня Герой Труда Владимир Михайлов со своей семьей прилетел из Москвы в Якутск. В аэропорту его со всеми почестями встретили министр сельского хозяйства региона Александр АТЛАСОВ и делегация Сунтарского улуса.

— Было очень волнительно получать награду из рук президента. Владимир Путин пожелал дальнейшей хорошей работы, а также выслушал и принял в учет мое предложение по строительству нового комплекса для нашего кооператива. Я очень рад, — поделился Михайлов.

Напомним, в День России в Кремле прошла церемония вручения государственных премий Российской Федерации, а также золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». За особые трудовые заслуги перед государством и народом был награжден дояр сельскохозяйственного потребительского животноводческого кооператива «Крестях» Сунтарского улуса Владимир Михайлов. Примечательно, что Михайлов в 2013 году уже получал награду из рук президента страны, тогда его наградили орденом Почета.