10.07.2021
17:42
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Общество

Африканские чорооны покорят Америку

Уроженка Якутии Наталья Ефремова-Нкоси, проживающая в ЮАР, во время локдауна не отчаялась, наоборот, нашла себя в прекрасном ремесле.

Вместе с мужем и его родственниками они запустили производство удивительной керамической посуды. Наталья вдохнула новое в искусство, стала создавать якутские чорооны с африканскими узорами.

Бизнес нашей позитивной землячки уверенно набирает обороты: клиентами магазина являются первая леди страны, послы зарубежных стран. Недавно Наталья подписала контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, через которую будут продавать посуду Нкоси Керамикс @nkosi_ceramics

Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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