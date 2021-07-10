Африканские чорооны покорят Америку

Уроженка Якутии Наталья Ефремова-Нкоси, проживающая в ЮАР, во время локдауна не отчаялась, наоборот, нашла себя в прекрасном ремесле.

Вместе с мужем и его родственниками они запустили производство удивительной керамической посуды. Наталья вдохнула новое в искусство, стала создавать якутские чорооны с африканскими узорами.

Бизнес нашей позитивной землячки уверенно набирает обороты: клиентами магазина являются первая леди страны, послы зарубежных стран. Недавно Наталья подписала контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, через которую будут продавать посуду Нкоси Керамикс @nkosi_ceramics