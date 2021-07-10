10.07.2021
17:42
483
Общество
Африканские чорооны покорят Америку
Уроженка Якутии Наталья Ефремова-Нкоси, проживающая в ЮАР, во время локдауна не отчаялась, наоборот, нашла себя в прекрасном ремесле.
Вместе с мужем и его родственниками они запустили производство удивительной керамической посуды. Наталья вдохнула новое в искусство, стала создавать якутские чорооны с африканскими узорами.
Бизнес нашей позитивной землячки уверенно набирает обороты: клиентами магазина являются первая леди страны, послы зарубежных стран. Недавно Наталья подписала контракт с крупной американской сетью магазинов Home Goods, через которую будут продавать посуду Нкоси Керамикс @nkosi_ceramics
Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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