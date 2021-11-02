Африканская чума свиней — в Якутии объявлен карантин

Напомним, что 25 октября 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) во исполнение указания Россельхознадзора для проведения исследований на африканскую чуму свиней (АЧС) были отобраны 4 пробы свиной продукции ООО «Сарпродтрейд», изготовленная из сырья ООО «АПК Агрофуд», поступившей в адрес индивидуального предпринимателя города Якутска. По результатам исследований, проведенных в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», в пробах свиной продукции выявлен ДНК вируса АЧС.

Ведомством незамедлительно были установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на инфицированном объекте. В настоящее время государственной ветеринарной службой Республики Саха (Якутия) под контролем Управления Россельхознадзора проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС.

Поступившая партия свиной продукции весом 2 т 900 кг полностью уничтожена путем сжигания на специализированном объекте по уничтожению биологических отходов.