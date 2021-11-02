02.11.2021
12:06
209

Происшествия

Африканская чума свиней — в Якутии объявлен карантин

Напомним, что 25 октября 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) во исполнение указания Россельхознадзора для проведения исследований на африканскую чуму свиней (АЧС) были отобраны 4 пробы свиной продукции ООО «Сарпродтрейд», изготовленная из сырья ООО «АПК Агрофуд», поступившей в адрес индивидуального предпринимателя города Якутска.   По результатам исследований, проведенных в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», в пробах свиной продукции выявлен ДНК вируса АЧС.   

Ведомством незамедлительно были установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС на инфицированном объекте.   В настоящее время государственной ветеринарной службой Республики Саха (Якутия) под контролем Управления Россельхознадзора проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС.     

Поступившая партия свиной продукции весом 2 т 900 кг полностью уничтожена путем сжигания на специализированном объекте по уничтожению биологических отходов. 

Мясо, зараженное африканской чумой, — полностью утилизуют

Фото: ЯСИА
Источник: Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх