Афонин пробился в финал, но отстает от лидера

Первый комплект медалей 100-го чемпионата России, который с 24 по 27 июля проходит на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах.

В первый день чемпионата в толкании ядра в квалификации лидеры показали следующие результаты: Александр ЛЕСНОЙ в первой попытке толкнул ядро на 19,52 и это лучший результат среди всех участников квалификации. Подопечный заслуженного тренера России Николая Колодко, Максим АФОНИН также с первой попытки квалифицировался в финал с результатом 19,42. Финал состоится сегодня, 25 июля.

В беге на 800 метров состоялись шесть квалификационных забегов. В третьем забеге в компании из шести участников старт принял также якутский легкоатлет Михаил РУФОВ. Спортсмен из Верхневилюйского улуса прибежал с шестым результатом на забеге – 1:54.51, и не смог квалифицироваться в дальнейшую борьбу за медали чемпионата.

Первую медаль чемпионата разыграли женщины в метании диска. Золото выиграла СТРОКОВА Екатерина, представляющая Москву и Нижегородскую область. Екатерина лидировала после пятой попытки (60,27 м), а в шестой упрочила лидерство и показала SB — 63,06м. Второе место заняла КАРПОВА Наталья (Омская область/Санкт-Петербург) с результатом 59,68м. Бронза у ПАНОВОЙ Елены (Москва/Владимирская область), отправившей диск на 58,48м.

Только трое высотников Михаил АКИМЕНКО, Даниил ЦЫПЛАКОВ и Александр АСАНОВ выполнили квалификационный норматив 2.15 м. Остальные ребята квалифицировались в финал по результату, и в частности, лидер мирового сезона (2.33 м) Илья ИВАНЮК, чьей дуэли в секторе с Акименко (второй результат мирового топ-листа — 2.32 м) мы ждем в финале. Иванюк сегодня преодолел планку на высоте 2.10 м. Финал в мужской высоте пройдет 26 июля в 17:10.

В длине, где ждем захватывающе дуэли между Еленой СОКОЛОВОЙ и Дарьей КЛИШИНОЙ, пять спортсменок преодолели квалификационный норматив 6,25 и завтра, 25 июля, в 17:55 выступят в финале. Елена Соколова с первой попытки прыгнула 6,39. Дарья Клишина в первой попытке сделала заступ, со второй улетела на 6,42.

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