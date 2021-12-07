«Афиша» не считает «Нуучча» шедевром, но…ввел в новогодний список

Фильм якутского режиссёра Владимира Мункуева «Нуучча» вошёл в список лучших российских авторских фильмов 2021 года по версии «Афиши».

«Этот год был крайне удачным для отечественного авторского кино. <…> «Афиша» собрала главные отечественные фестивальные хиты 2021 года в одном списке, чтобы вы знали, что посмотреть на грядущих новогодних каникулах», – сообщается на сайте.

В основу фильма лёг рассказ польского этнографа Вацлава Серошевского «Хайлах».

Своё первое признание фильм получил ещё на этапе завершения, когда на фестивале «Тёмные ночи» в Таллине он стал победителем в программе Works in Progress Awards. Также у картины – премия за режиссуру 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» и гран-при программы «К Востоку от Запада» кинофестиваля в Карловых Варах.

Ранее стало известно, что «Нуучча» получил дату проката. Компания Capella Film выпустит фильм в кинотеатрах 7 апреля 2022 года.

Напомним, для поддержки региональной киноиндустрии по поручению главы Якутии Айсена Николаева разрабатывают республиканский закон о государственной поддержке кинематографии. Документ появится после принятия министерством культуры и духовного развития концепции развития якутского кино.