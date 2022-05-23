АФИША: Культурный июнь

В рамках празднования столетия ЯАССР, Года культурного наследия в РФ, Года матери в РС(Я), в июне Якутск станет главной культурной дальневосточной столицей. Куда сходить в июне, как все спланировать, чтобы увидеть, как можно больше.

Как рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов горожан и гостей столицы ждет череда культурных событий, гастроли различных театров и коллективов. Мероприятия будут проходить практически ежедневно:

— В Якутске пройдет фествиаль современного искусства “Территория. Якутск”, на который приедут различные театральные коллективы, а также народная артистка России Евгения Добровольская, заслуженная артистка России, участница космического полёта в рамках научно-просветительского проекта «Вызов» Юлия Пересильд, заслуженный артист России Сергей Чонишвили. В Якутске пройдут гастроли Приморского краевого драматического академического театра имени Максима Горького из Владивостока, Дни Татарстана, на которые приедет большая делегация отрасли культуры, Международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» с участниками из разных стран, пройдет проект «Музыка для всех» и конкурс «Розовая чайка», состоится празднование главного национального праздника Ысыах по отдельной насыщенной программе и IV Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо… А начнется культурный июнь с открытия выставки Третьяковской галереи. Сегодня идет активная подготовка для качественного проведения всех культурных событий в этот важный для нас год.

ВСЯ КУЛЬТУРНАЯ АФИША ИЮНЯ:

1 ИЮНЯ (СР)

1 июня – Торжественное открытие выставки «Сокровища Третьяковской галереи» в Национальном художественном музее РС(Я).

Место: НХМ

Для посетитлей выставка, проводимая в рамках празднования 100-летия ЯАССР, будет доступна со 2 июня по 17 июля 2022 года в Национальном художественнои музее Республики Саха (Якутия) по адресу: Кирова, 9, 2 этаж. В экспозиции будут представлены более 50 живописных и скульптурных произведений XIX-XX вв.. Среди них известные: «Золотошвейка» (1826) В.А. Тропинина, «Бурное море» (1868) И.К. Айвазовского, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880-1890) И.Е. Репина, «Покорение Сибири Ермаком» (1895) В.И. Сурикова, «Нестор-летописец» (1890) М. М. Антокольского и мн. др.

Билеты ОНЛАЙН

Билеты в кассе Художественного музея — 8 (4112) 33-52-80

2 ИЮНЯ (ЧТ)

2 июня — спектакль «Картон» режиссёра из Санкт-Петербурга Кирилла Люкевича.

Начало: 15.00 и 18.00. Место: Национальный художественный музей.

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск» во дворе Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) зрителям будет предложено узнать обо всех этапах производства картона, а по круговороту картона в природе их будет сопровождать «картонный человек».

Билеты ОНЛАЙН

Билеты в кассе Художественного музея — 8 (4112) 33-52-80

2 июня – Мастер-класс для детей «Музыкальный мастер-класс» от Полины Осетинской и Елены Ревич

Место проведения: Высшая школа музыки РС(Я)

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск»

3 ИЮНЯ (ПТ)

3 июня – Мастер-класс «Изобретение жанра спектакля как способ наладить диалог со зрителем в театре и за его пределами» (режиссер К.Люкевич Санкт-Петербург)

Начало: с 10:00 до 15:00. Место проведения: Артический институт культуры и искусства

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск»

3 июня — спектакль «Картон» режиссёра из Санкт-Петербурга Кирилла Люкевича.

Начало: 15.00 Место: Национальный художественный музей.

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск» во дворе Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) зрителям будет предложено узнать обо всех этапах производства картона, а по круговороту картона в природе их будет сопровождать «картонный человек».

Билеты ОНЛАЙН

Билеты в кассе Художественного музея — 8 (4112) 33-52-80

3 июня – открытие выставки «Человек и его ландшафты» Московского музея современного искусства

Начало: 16:00. Место: Национальный художественный музей

На фестивале «Территория. Якутск» Московский музей современного искусства представит выставку «Человек и его ландшафты» в Национальном художественном музее. Экспозиция избранных произведений из коллекции ММОМА обращается к теме видимых и воображаемых пространств, с которыми взаимодействует и ассоциирует себя человек. Она посвящена его связям с реальными ландшафтами и, с другой стороны, его внутренним представлениям о мире: снам, видениям, фантазиям и воспоминаниям. Выставка будет открыта для посещения с 4 июня по 17 июля, стоимость билетов в музей – от 50 до 150 рублей.

Билеты ОНЛАЙН

Билеты в кассе Художественного музея — 8 (4112) 33-52-80

3 июня — торжественное открытие фестиваля современного искусства «Территория. Якутск» и музыкально-поэтический спектакль «Такие разные мы» с участием народной артистки РФ Евгении Добровольской и заслуженного артиста РФ Сергея Чонишвили.

Начало: 19:00. Место: Театр Оперы и Балета Республики Саха.

Спектакль проходит в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». В спектакле «Такие разные мы» заняты народная артистка РФ Евгения Добровольская и заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили. Они поговорят со зрителем о любви, расскажут истории поэтических тандемов — Цветаева и Пастернак, Ахматова и Гумилёв, Иванов и Одоевцева, Евтушенко и Ахмадулина. В диалог с поэзией вступает музыка в исполнении Полины Осетинской (фортепиано) и Елены Ревич (скрипка).

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Билеты в кассе театра — г. Якутск, проспект Ленина 46/1, Касса: +7 (4112) 36-06–90

4 ИЮНЯ (СБ)

4 июня – Мастер-класс «Театральный процесс и сценограф» (Юрий Хариков)

Начало: с 10:00 до 15:00. Место проведения: Артический институт культуры и искусства

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск»

4 июня – моноспектакь Георгия Иобадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» (г.Москва).

Начало: 15:00 и 18:00. Место: Театр юного зрителя

Спектакль проходит в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». Георгий Иобадзе сыграет моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» по знаменитому «оттепельному» роману писателя Нодара Думбадзе о детстве и юности мальчика Зурико на сцене Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия).

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Купить билет в кассе театра (4112) 43-35-90

4 июня – Читка «Переспать с Леной и умереть»

Начало: в 17:00 и 19:00. Место проведения: Саха театр им.П. А. Ойунского (лабораторный зал)

Режиссёр: Павел Ченянов. Драматург: Тоня Яблочкина. В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». Куратор читок: режиссер и актер Роман Дорофеев.

5 ИЮНЯ (ВС)

5 июня – Мастер-класс «Танцевальный мастер-класс от театра “Балет Москва”» (Артём Игнатьев и Илья Романов)

Начало: с 10:00 до 15:00. Место проведения: Артический институт культуры и искусства

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск»

5 июня — Мастер-класс «Сценическое действие» Г. Иобадзе (г. Москва)

Начало: 13:00-15:00. Место проведения: Арктический институт культуры и искусства

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск».

5 июня – спектакль «Буратино» Городского драматического театра г. Шарыпово (Красноярский край)

Начало: 15:00 и 18:00. Место: Театр юного зрителя

Спектакль проходит в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». Спектакь Снежанны Лобастовой (Городской драматический театр (г. Шарыпово) – в числе спектаклей-победителей седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс».

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5 июня – Читка «Белый шум»

Начало: в 17:00 и 19:00. Место проведения: Саха театр им.П. А. Ойунского (лабораторный зал)

Режиссёр: Василий Борисов. Драматург: Юлия Бочарова

5 июня – Спектакль «Все пути ведут на север» Театра «Балет Москва»

Начало: 19:00. Место: Театр оперы и балета

Спектакль проходит в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». Современный танец представит Театр «Балет Москва» со спектаклем «Все пути ведут на север». Постановка бельгийского хореографа Картин Понтьес основана на принципах импровизации и рассказывает о семи мужчинах: от обычного работяги до столичного франта. Спектакль-лауреат премии «Золотая Маска-2017» в номинации «Современный танец/Лучший спектакль».

6 ИЮНЯ (ПН)

6 июня — «Сказки роботов о настоящем человеке» Театра «Трикстер» (г.Москва)

Начало: 15:00 и 18:00. Место: Театр юного зрителя.

Спектакль проходит в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». Театр «Трикстер» (г.Москва) покажет постановку «Сказки роботов о настоящем человеке». Крошечные роботы в миниатюрном механическом вертепе рассказывают истории про людей по повести Станислава Лема «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле».

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6 июня — Лекция Ольги Романовой «Спецпроекты как инструмент работы с целевой аудиторией» (Балет «Москва»)

Начало: 10:00-12:00. Место проведения: Саха театр им. П. А. Ойунского.

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск».

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

6 июня — Лекция Андрея Борисова «Стадионный театр и национальная идентичность»

Начало: 13:00-15:00. Место проведения: Саха театр им. П. А. Ойунского.

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск».

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

6 июня — спектакль «Озор» Мирнинского театра

Начало: 16:00 и 19:00. Место: Саха Академический театр им.П.А. Ойунского

Спектакль проходит в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». Спектакль «Озор» Мирнинского театра (Республика Саха, Якутия) в постановке Лизы Бондарь — в числе спектаклей-победителей седьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс».

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

6 июня – Читка «Черная пурга»

Начало: в 19:00. Место проведения: Саха театр им. П. А. Ойунского (лабораторный зал)

Режиссёр: Роман Дорофеев. Драматург: Анастасия Букреева

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

6 июня — Музыкально-поэтический вечер с исполнением поэмы А.С. Пушкина «Полтава» в Русском драмтеатре им. А.С. Пушкина. Закрытие 131-го театрального сезона Русского театра.

Начало: 18.00. Место: Русский театр им. А.С. Пушкина

Государственный Академический Русский драматический театр им А.С. Пушкина закрывает 131-ый театральный сезон 6 июня в День русского языка и день рождения величайшего поэта и публициста Александра Пушкина. В этот день театр традиционно дарит своим зрителям постановку по произведению Александра Сергеевича. В этом году выбор пал на знаменитую поэму «Полтава», отрывки из которой и легли в основу программы. Это поэтическая летопись одной из важнейших страниц истории Государства Российского – победе русского войска под командованием Петра I в Полтавской битве 1709 года над шведами и Карлом XII, и предшествующих битве событиях. История рассказана Пушкиным сквозь людские судьбы и поступки. Безжалостно раскрывает автор нутро украинского гетмана Мазепы, перешедшего на сторону врага и предавшего Россию и Петра I. Однако это не только история о войне, это история трагичной любви.

В день рождения поэта зрители смогут насладиться удивительной поэтической музыкой строк Пушкина, соединенных с музыкой реальной – участие в литературно-музыкальном вечере примет давний друг Русского театра – Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

БИЛЕТЫ: в кассе Русского театра (г.Якутск, Ленина,21), 10:00-19:00 (без перерыва и выходных); онлайн на GARDT.ru ; на yakutskgo.ru. Билеты доступны по программе Пушкинская карта. Тел.: 42-46-91, 32-52-06. Соцсети Русского театра им. Пушкина: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk

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7 ИЮНЯ (ВТ)

7 июня — Лекция по менеджменту от директора театра «Трикстер» М. Литвиновой (г. Москва) «Как создать успешную театральную компанию в России»

Начало: 10:00-12:00. Место: Саха театр им. П.А. Ойунского

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск».

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

7 июня – Мастер-класс для детей и родителей «Мастер-класс по театру Теней» от Театра «Трикстер» (г.Москва)

Начало: 14:00-16:00. Место проведения: ТЮЗ

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск».

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Информация (4112) 43-35-90

7 июня — Премьерный спектакль Саха театра «Алитет уходит в горы»

Начало: 19:00. Место проведения: Саха академический театр имени П. А. Ойунского (основная сцена)

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск».

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

6 июня – Читка «Черная пурга»

Начало: в 19:00. Место проведения: Саха театр им. П. А. Ойунского (лабораторный зал)

Режиссёр: Роман Дорофеев. Драматург: Анастасия Букреева.

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

8 ИЮНЯ (СР)

8 июня – Мастер-классы «Интерактивный квадрат» и «Формула действия» от Константина Солдатова – директора и художественного руководителя Мирнинского театра (г. Мирный, Якутия)

Начало: с 10:00 до 15:00. Место: Артический институт культуры и искусства

В рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск».

8 июня – спектакль «Хроника безумия…»

Начало: 16.00. Место: ТЮЗ

Спектакль проходит в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Якутск». Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) на своей сцене сыграет постановку «Хроника безумия…», ставшую победителем конкурса «Полюс. Золотой Сезон» и занявшую первое место.

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Купить билет в кассе театра (4112) 43-35-90

8 июня — музыкально-поэтический спектакль «Эбеновая кожа» с участием заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд

Начало в 19.00. Место: Саха Академический театр им. П.А. Ойунского (основная сцена)

Завершится фестиваль «Территория. Якутск» 8 июня в 19:00 музыкально-поэтическим спектаклем «Эбеновая кожа» с участием мультиперкуссиониста Петра Главатских и арт-директора фестиваля «Территория», заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд. Поэзия Николая Гумилёва и сочинения для перкуссии в современной обработке на древних африканских инструментах создают образ Африки, райской и одновременно дико пугающей.

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

12 ИЮНЯ (ВС)

12 июня — Флагманская выставка в Музейном комплексе «Моя история» о достижениях театров Якутии

Место: Музейный комплекс «Моя история»

Выставка посвящена Дню России и приуроченна к проведению Конгресса национальных театров. Выставка организуется в рамках реализации федерального общественно-просветительского проекта в сфере популяризации российской культуры и искусства, приуроченного ко Дню России. Организаторы: Музейный комплекс «Моя история», Саха академический театр им. П.А. Ойунского.

16 – 17 ИЮНЯ (ЧТ,ПТ)

16-17 июня — III Международный конкурс исполнителей на хомусе (trump) «Хомусист-виртуоз мира».

Участие примут более 40 кандидатов из 14 стран и 11 регионов России. Якутию представят 9 участников, которые прошли отборочный тур конкурса прошлой осенью. Победителей определит международный состав жюри. Они удостоятся высокого звания «Хомусист-виртуоз мира».

16 июня — массовый флешмоб игры на хомусе (перфоманс) с участием муниципальных районов. Начало: 11.00 Место: пл. Орджоникидзе

17 июня — гала-концерт победителей конкурса-фестиваля. Начало: 19.30 Место: Саха театр им.П.А. Ойунского. В программе- лекции и мастер-классы иностранных хомусистов-виртуозов, выставка “Якутск – мекка хомуса” и пр.

17 – 26 ИЮНЯ

С 17 по 26 июня — гастроли Приморского Академического краевого драматического театра имени Максима Горького (г.Владивосток) в Якутске.

17, 25 ИЮНЯ — «МАСТЕР И МАРГАРИТА» спектакль в 2-х действиях (М. Булгаков). Приморский Академический краевой драматический театр им. Горького

Начало: 18.30. Место: Русский театр им. А.С. Пушкина

Текст в переработке московского драматурга Елены Исаевой. Культовый роман советской интеллигенции превратился в ХХI в. в один из самых значимых и любимых в мире. Москва начала 30-х гг. Здесь разворачивается трагическая любовная история Мастера, чей роман о Понтии Пилате не может быть напечатан. Реж.-пост.– нар.арт.РФ, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий. Режиссер-педагог – засл.арт.РФ Александр Запорожец. Сценография, свет – лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий (г. Москва). Художник по костюмам – Андрей Климов (г. Москва). Композитор – Никос Ксантулис (Греция). Сцен.движение, бои – Алексей Потапов (г.Москва). Хореограф — Ксения Лисанская (г. Москва). 2 ч 40 мин с антрактом,12+

БИЛЕТЫ: в кассе Русского театра (г.Якутск, Ленина,21), 10:00-19:00 (без перерыва и выходных); онлайн на GARDT.ru ; на yakutskgo.ru. Билеты доступны по программе Пушкинская карта. Тел.: 42-46-91, 32-52-06. Соцсети Русского театра им. Пушкина: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk

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18, 24 ИЮНЯ — «ЭДИТ И ЕЕ ДЕМОНЫ» музыкально-мистическая мелодрама в 2-х действиях (Е.Исаева), 12+. Приморский Академический краевой драматический театр им. Горького

Начало в 18.30. Место: Русский театр им. А.С. Пушкина

Яркий эмоциональный спектакль о последней любви в жизни легендарной Эдит Пиаф. И о тенях прошлого, которые стали реальностью. Уникальная постановка, рассчитанная на дарование и замечательный голос актрисы Натальи Овчинниковой, которая все песни поет вживую. Эдит Пиаф… Настоящее французское чудо, сотворенное силой любви. Удивительный мужчина оказался рядом, чтобы помочь ее страдающей душе примириться с окружающим миром. Спектакль – и о жизни Пиаф, и о последней ее любви, встреченной за два года до смерти. 2 ч 40 мин с антрактом, 12+. Режиссер-постановщик — Вадим ДАНЦИГЕР (г.Москва).

БИЛЕТЫ: в кассе Русского театра (г.Якутск, Ленина,21), 10:00-19:00 (без перерыва и выходных); онлайн на GARDT.ru ; на yakutskgo.ru. Билеты доступны по программе Пушкинская карта. Тел.: 42-46-91, 32-52-06. Соцсети Русского театра им. Пушкина: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk

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19, 23 ИЮНЯ – «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА» пьеса в 2х действиях по произведениям Шолом-Алейхема (Григорий Горин), 12 +. Приморский Академический краевой драматический театр им. Горького.

Начало в 18.30. Место: Русский театр им. А.С. Пушкина

Молочник Тевье разучился плакать. Но зато не разучился смеяться – и в этом мудрость народа, у которого нельзя отнять веру, любовь и этот грустный и ироничный смех над собой. В учителях Тевье – господь Бог с его Святым писанием, а в друзьях – юмор на все случаи жизни. Жизнь идет дальше, чередуя счастье и несчастье. Так было раньше, так будет всегда. Этот спектакль вовлекает в мир, в котором меняется власть, происходят погромы, где рядом живут русские, евреи, украинцы, и, кажется, им нечего делить, кроме своей нищеты. Режиссер — народный артист России лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий. 3 ч 15 мин с антрактом, 12+

БИЛЕТЫ: в кассе Русского театра (г.Якутск, Ленина,21), 10:00-19:00 (без перерыва и выходных); онлайн на GARDT.ru ; на yakutskgo.ru. Билеты доступны по программе Пушкинская карта. Тел.: 42-46-91, 32-52-06. Соцсети Русского театра им. Пушкина: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk

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21 ИЮНЯ – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» мебельная комедия в 2-х действиях (И.Ильф, Е.Петров), 12+. Приморский Академический краевой драматический театр им. Горького.

Начало в 18.30. Место: Русский театр им. А.С. Пушкина

В новой сценической адаптации знаменитого романа, зрителю предлагают неординарную трактовку известного сюжета. Главным героем здесь становится Киса Воробьянинов, для которого охота за сокровищами превращается в серию психологических трансформаций из трусливого, нерешительного человека в одержимого неврастеника, который готов на все, чтобы достигнуть своих меркантильных целей. Режиссер-постановщик — народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий. 2 ч 40 мин с антрактом, 12+

БИЛЕТЫ: в кассе Русского театра, 10:00-19:00 (без перерыва и выходных); онлайн на GARDT.ru ; на yakutskgo.ru. Билеты доступны по программе Пушкинская карта. Тел.: 42-46-91, 32-52-06. Соцсети Русского театра им. Пушкина: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk

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22 ИЮНЯ — «ИВАНОВ» комедия в 2-х действиях (А.П.Чехов), 12 +. Приморский Академический краевой драматический театр им. Горького.

Начало в 18.30. Место: Русский театр им. А.С. Пушкина

Классическая пьеса Антона Павловича Чехова. Произведение, в котором великий драматург обращается к теме загадочной русской души, и показывает, как одинок человек в этом огромном мире. Начало 20 века, очень сложное время для русского дворянства. Все ценности, заложенные столетиями, утрачивают свою значимость. Грядут большие перемены. В центре всех событий зрелый, интересный мужчина, но уже уставший от жизни, бесконечных забот и проблем. Иванов Николай Алексеевич совсем недавно считался душой компании, дела его шли в гору, и в браке он был счастлив. Но, как часто бывает, белая полоса сменяется черной. Все, что раньше ценилось, ушло безвозвратно. Остались только долги, жена при смерти, дядя, который постоянно ворчит, пустота и безысходность. Что делать? Режиссер-постановщик — народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий. 2 ч 10 мин с антрактом, 12+

БИЛЕТЫ: в кассе Русского театра (г.Якутск, Ленина,21), 10:00-19:00 (без перерыва и выходных); онлайн на GARDT.ru ; на yakutskgo.ru. Билеты доступны по программе Пушкинская карта. Тел.: 42-46-91, 32-52-06. Соцсети Русского театра им. Пушкина: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk

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26 ИЮНЯ — «КРЕЙСЕРА» спектакль в 2-х действиях (В.Пикуль), 12+. Приморский Академический краевой драматический театр им. Горького.

Начало в 18.30. Место: Русский театр им. А.С. Пушкина

Спектакль по роману Валентина Пикуля «Крейсера» о Русско-японской войне глазами моряков Владивостокского отряда крейсеров. Преданность Родине и присяге, тяготы и радости жизни начала прошлого века приморского города отражаются в судьбе настоящего русского Офицера. В 1904 году началась Русско-японская война. Это событие трагическое, неоднозначно оцениваемое, сыгравшее незабываемую роль в истории России, и ее глобальном развитии. Масштабная историческая постановка предлагает зрителю взглянуть на события той поры глазами непосредственных участников боевых действий — моряков Владивостокского отряда крейсеров. В центре повествования судьба молодого мичмана, образованного интеллигентного русского офицера, для которого, как и для тысяч других русских людей, преданность Родине и присяге далеко не пустые слова. Яркая жизнь приморского города начала прошлого века, тяготы и смертельная опасность морской службы, японский плен, ложь и казнокрадство высших чинов — все это проходит через трагическую судьбу нашего героя мичмана Панафидина. 2 ч 30 мин с антрактом, 12+.

БИЛЕТЫ: в кассе Русского театра (г.Якутск, Ленина,21), 10:00-19:00 (без перерыва и выходных); онлайн на GARDT.ru ; на yakutskgo.ru. Билеты доступны по программе Пушкинская карта. Тел.: 42-46-91, 32-52-06. Соцсети Русского театра им. Пушкина: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk

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20-21 ИЮНЯ

С 20 по 23 июня — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЫСЫАХ ОЛОНХО «ОЛОҤХО ЫҺЫАҔА — ХОТУН БҮЛҮҮ ТУОНАТЫГАР» В ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ.

В программу войдут более 100 мероприятий – выставки, церемонии, концерты, соревнования, отдельная детская программа.

21-27 ИЮНЯ

С 21 по 27 июня — IV Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо

Гостями станут представители шести стран и пяти регионов России: Азербайджана, Армении, Индии, Киргизии, Кореи, Монголии, Алтая, Армении, Бурятии, Тывы, Калмыкии, Москвы. Заочное участие примут Малайзия, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Иран, Ливан. Состоится их большая концертная программа, а также Международный научный симпозиум «Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного наследия: традиции и современность», встречи, мастер-классы, лекции. Церемония закрытия — в Театре оперы и балета. Среди победителей разных лет конкурса запевал осуохай Ысыаха Олонхо пройдет конкурс «Дарханнар Дарханнара». В плане — марафон художественного чтения олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур стремительный» с участием 100 представителей муниципальных образований и др. конкурсы.

22 – 24 ИЮНЯ

С 22 по 24 июня состоятся Дни Татарстана в Якутске.

В программе:

-Концерт мастеров искусств Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)

-Дни татарстанского кино в Республике Саха (Якутия)

-Выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан

-Выставка одного из ведущих музеев Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)

-Презентация книги «Антология современной якутской прозы» («Хәзерге якут прозасы антропологиясе») на татарском языке.

-Книжная выставка, выставка газетно-журнальной продукции

-Фотовыставка, посвященная традициям, обычаям и культуре народов, проживающих на территории РТ

-Круглый стол с участием известных писателей, поэтов, общественных деятелей и руководителей ведущих СМИ РТ и Республики Саха(Якутия), посвященный обсуждению национального книгоиздания, сохранению и развитию национальных и региональных СМИ, а также совместному сотрудничеству в данной отрасли, обмен опытом

-Выставка современных изделий из кожи «Татарская узорная кожа» («Татар каюлы күне»)

-Выставка «Память крови» члена Союза художников Республики Татарстан, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан А.Р. Ильясовой (живопись и мультимедийная композиция)

-Круглый стол по проблемам национальных литератур с участием представителей научного сообщества и Союза писателей Республики Саха (Якутия)

-Встреча с писателями Республики Саха (Якутия) и презентация книг, переведенных с якутского на татарский и с татарского на якутский языки («Хуннские повести» Николая Лугинова и «Книга» Марата Кабирова).

*Время будет определено в июне.

23 ИЮНЯ (чт)

23 июня — Дни Александринского театра и 1 конгресс национальных театров России в Якутске. Пресс-конференция, посвященная старту Дней Александринского театра в Якутске, проведению Конгресса национальных театров.

Начало: 15:00. Место: Саха театр имени П. А. Ойунского

24 ИЮНЯ

24 июня — Пленарное заседание первого конгресса национальных театров России

Начало: 11:00-13:00. Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история»

В рамках Дней Александринского театра и первого конгресса национальных театров России.

24 июня — Панельная сессия: Национальный театр как источник кросскультурного объединения регионального сообщества.

Время: 14:30 – 15:30. Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история»

В рамках Дней Александринского театра и первого конгресса национальных театров России.

24 июня — Панельная сессия «Образовательные программы и просветительские проекты в театральной сфере: национальный аспект»

Время: 16:00 – 17:00. Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история»

В рамках Дней Александринского театра и первого конгресса национальных театров России.

24 июня — Спектакль Александринского театра «Женитьба» (первый показ)

Начало: 19:00. Место проведения: Саха академический театр имени П. А. Ойунского (основная сцена)

Спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая работа художника»

Сценическая жизнь комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» началась на Александринской сцене в 1842 году. В том премьерном спектакле роль Подколесина исполнял великий русский актёр Александр Мартынов. И с этого времени, наряду с «Ревизором», «Женитьба» традиционно украшала афишу Александринского театра.

Режиссер: Фокин Валерий Владимирович

В рамках Дней Александринского театра и первого конгресса национальных театров России.

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

25 ИЮНЯ

25 июня — Питчинг творческих проектов в рамках Дней Александринского театра и первого конгресса национальных театров России

Время: 15:00-16:00. Место проведения: Артический гос.институт культуры и искусства

25 июня – Спектакль Александринского театра «Женитьба» (второй показ)

Начало: 19:00. Место проведения: Саха академический театр имени П. А. Ойунского (основная сцена)

Спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая работа художника»

Сценическая жизнь комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» началась на Александринской сцене в 1842 году. В том премьерном спектакле роль Подколесина исполнял великий русский актёр Александр Мартынов. И с этого времени, наряду с «Ревизором», «Женитьба» традиционно украшала афишу Александринского театра.

Касса с 10:00-18:00 , тел 34-13-31

25-26 ИЮНЯ

25 и 26 июня — Ысыах Туймаады, г.Якутск. Место: местность Υс Хатын

27 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ

27 июня — открытие Международного музыкального конгресса «Музыка для всех»

27 июня — выступление сводного оркестра и хора Центрального музыкального кластера – это 79 участников, ансамбля хомусистов и ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». В рамках Международного музыкального конгресса «Музыка для всех». Место: пл. Ленина.

27 июня — концерт «Arko Artica». В рамках Международного музыкального конгресса «Музыка для всех». Место: Детская школа искусств № 1.

28 ИЮНЯ

28 июня — круглый стол в Актовом зале Дома Правительства № 2. В рамках Международного музыкального конгресса «Музыка для всех».

28 июня – выступят оркестр народных инструментов ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, сводный хор школ города Якутска, сводный оркестр Заречного музыкального кластера, ансамбль «Добун» Саха политехнического лицея. В рамках Международного музыкального конгресса «Музыка для всех». Место: пл. Ленина.

29 ИЮНЯ

29 июня — Торжественная церемония открытия II Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». В рамках Международного музыкального конгресса «Музыка для всех».

*В программе мероприятий возможны изменения