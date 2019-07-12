Аферисты выманили у пенсионерки за «экстрасенсорное лечение» более одного миллиона рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратилась пенсионерка. Женщина рассказала полицейским, что она увидела на одном из кабельных каналов рекламу об оказании экстрасенсорных услуг для лечения болезней и решила, что данный специалист сможет помочь её сыновьям избавиться от алкогольной зависимости.

Пожилая женщина позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, чтобы узнать подробности об услуге. Ей ответили, что «помощь» является платной, и для начала нужно перевести на продиктованный расчетный счет 24000 рублей, что женщина и сделала. После чего в тот же день с ней связались якобы «церковные работники» и объяснили, что для «лечения» ей нужно носить в течение 40 дней специальный амулет, а затем его нужно отдать сыновьям. Затем аферисты по телефону убедили пенсионерку в том, что необходим следующий сеанс «лечения», за который также надо было заплатить. Таким образом, мошенники общались с женщиной на протяжении двух месяцев и выманили у неё более одного миллиона рублей.

Уважаемые граждане! Не ведитесь на сомнительные услуги, берегите свои деньги. Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства посторонним людям на неизвестные банковские счета, не сообщайте данные банковских карт и не передавайте деньги незнакомым. Будьте бдительны!