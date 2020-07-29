29.07.2020
10:16
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Происшествия

Аферисты застали врасплох горожанку

В полицию обратилась 31-летняя жительница Якутска. Потерпевшая пояснила полицейским, что стала жертвой дистанционных мошенников. При этом она сказала, что хорошо знала о подобных способах обмана, однако аферисты застали её врасплох, поэтому она растерялась и не смогла вовремя прекратить разговор.

Установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший предупредил, что с её банковской карты пытаются списать денежные средства, а чтобы предотвратить несанкционированное списание денег, нужно срочно сообщить данные банковской карты и коды из смс-сообщений. Растерявшись, она сразу предоставила незнакомцу всю необходимую информацию. После окончания разговора она получила уведомление о списании со счета более 144 000 рублей.

Уважаемые граждане! Не сообщайте неизвестным реквизиты своих счетов и поступающие в смс-сообщения коды. В случае поступления таких звонков стоит немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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