Аферисты заказали якутянке такси до банкомата, чтобы она перевела крупную сумму

Злоумышленники позвонили 23-летней жительнице Мирного под видом работников банка и сообщили, что ее деньги вот-вот уйдут третьим лицам, находящимся на территории другой страны. Для «отмены» данной операции они потребовали в срочном порядке оформить кредит и перечислить заемные средства на так называемый «безопасный счет». Испугавшись, гражданка тут же оформила онлайн – кредит и отправилась в банк, где через банкомат попыталась перевести их на неизвестные счета. Благо финансовое учреждение заблокировало ее карту. Однако заявительница решила идти до конца: на следующий день ей удалось обналичить 187 тысяч рублей и перечислить их мошенникам. При этом мирнинка передвигалась исключительно на такси, которое ей заказывали аферисты.

Также список жертв телефонных мошенников пополнила еще одна жительница Мирного. 64 – летняя пенсионерка по их указке перечислила на неизвестные счета 153 тысячи рублей. Таким образом она «помогала» лжеследователю установить злоумышленников, которые якобы пытались оформить на ее имя кредит.