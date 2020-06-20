Аферисты снова нажились на телефонных звонках

Две жительницы Мирнинского района стали жертвами лжесотрудников банка за минувшие дни. Ущерб составил около 120 000 рублей.

56-летней женщине позвонили якобы из службы безопасности Сбербанка и сообщили о попытке несанкционированного списания денег со счета. Для предотвращения операции потерпевшей предложили заблокировать карту и попросили продиктовать смс – коды транзакции, которые поступят ей на телефон. После того, как заявительница выполнила все условия, звонивший поинтересовался, есть ли еще другие активные банковские карточки. На что женщина ответила, что есть карта банка ВТБ. Тогда злоумышленник сразу переключил звонок на якобы сотрудницу службы безопасности ВТБ. Девушка на том конце провода заявила, что необходимо застраховать карту и, под предлогом защиты средств от мошеннических действий, убедила потерпевшую продиктовать смс – коды подтверждения. Таким образом аферисты похитили с двух счетов заявительницы 103 000 рублей.

Очередной жертвой псевдобанкиров стала 22 – летняя жительница г. Удачный. Потерпевшей позвонили и так же сообщили о попытке несанкционированного списания денежных средств. Испугавшись за свои сбережения, девушка по указанию мошенника установила на свой телефон приложение TeamViewer QuickSupport. После этого аферист, получив доступ к мобильному банку заявительницы, похитил 12 625 рублей.

Уважаемые граждане! При поступлении подобных звонков следует прекратить разговор и позвонить на номер горячей линии банка для поверки поступившей информации. Помните, настоящие сотрудники банка никогда не требуют сообщать по телефону смс – коды и другие конфиденциальные данные.