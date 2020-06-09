Аферисты нажились на доверчивых якутянках

Накануне в полицию обратилась жительница Якутска. Женщина сообщила, что злоумышленники путем обмана похитили с ее кредитной банковской карты более 58 тысяч рублей. Ранее потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счета. Поверив словам о попытке списания средств, женщина выполнила дальнейшие указания мошенников. В частности, сообщила им защитный код из трех цифр с оборотной стороны кредитки, а также коды, которые пришли к ней в смс-сообщениях. После этого со счета потерпевшей произошло списание 58 тысяч рублей.

Чуть позже в полицию обратилась 48-летняя гражданка. Женщина сообщила, что ей также позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что некий Одинцов пытается с её банковской карты расплатиться на сайте «Беру.ру» в количестве 7 раз на сумму 97 777 рублей, и спросил незнаком ли ей данный гражданин. Женщина ответила нет. Чтобы это предотвратить, женщине необходимо сообщить коды, которые ей придут в смс сообщении. Потерпевшая, также поверив звонившему, сообщила ему всю конфиденциальную информацию и лишилась более 321 тысячи рублей.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! В случае если вам поступает звонок о блокировании банковской карты, а также о несанкционированном снятии денежных средств с вашего банковского счета, ни в коем случае не следуйте инструкциям, предложенным по телефону или написанным в сообщении, немедленно обратитесь за достоверной информацией в отделение банка, клиентом которого вы являетесь.