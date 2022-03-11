Аферистка обманом присвоила норковые шубы на 6 млн рублей!

В полицию города Якутска обратились четверо предпринимателей. По информации заявителей, они передали норковые шубы для дальнейшей реализации знакомой женщине. Однако недобросовестный коммерсант не предоставила выручку и перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» совместно с коллегами из Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) по подозрению в хищении меховых изделий задержали 46-летнюю местную жительницу.

Установлено, что подозреваемая под предлогом оказания помощи в продаже товаров за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей от каждой сделки, получила от четверых граждан 61 норковую шубу.

При этом злоумышленница изначально не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. Она сбыла товар в ломбарды, а вырученными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Следственной частью СУ МВД по Республике Саха (Якутия) в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Большую часть похищенных изделий полицейские изъяли.