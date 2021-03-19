Аферист выманил у горожанки более миллиона рублей

Прокуратурой Якутска проверена законность возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе проведенных первоначальных следственных действий установлено, что в течение двух дней февраля 2021 года неизвестное лицо, используя абонентский номер оператора сотовой связи, представившись сотрудником банка, введя в заблуждение жительницу Якутска, сообщило о мошеннических действиях со стороны сотрудников банка, которые якобы с использованием ее персональных данных оформили кредит на сумму свыше 900 000 рублей.

Пострадавшая под руководством «мнимого представителя банка», зайдя в приложение банка, удостоверилась, что действительно имеется оформленный на ее имя кредит на сумму свыше 900 000 рублей. Далее, действуя по инструкции неизвестного лица, она приняла условия указанного кредита для фактического получения денежных средств и погашения за счет них же оформленный кредит. В дальнейшем она по совету «представителя банка» через терминал оплаты товаров и услуг ПАО «Сбербанк России» внесла на продиктованный номер телефона денежные средства на общую сумму свыше 1 000 000 рублей. После указанных действий потерпевшей собеседник перестал выходить на связь.

Действия неизвестного лица, личность которого в настоящее время устанавливается, квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Органы прокуратуры информируют, что отмечается рост телефонных мошенничеств, в связи с чем призывают граждан быть более осторожными и бдительными при совершении денежных операций.