Аферист из Намцев обвел всех вокруг пальца

Прокуратура Намского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый, не имея возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства, ввел в заблуждение граждан, сообщив им о возможности получения за плату свидетельств об окончании автошколы, убедив их перечислить ему денежные средства.

Однако после перевода оплаты, он, пообещав доставить свидетельства об окончании автошколы, перестал отвечать на звонки. Общий ущерб, нанесенный действиями подсудимого, составил 44 500 рублей.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный гражданам ущерб.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, мнения государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.