Афера с землей раскрыта в Якутске

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что правообладатель земельного участка площадью 1320 кв.м., расположенного на одной из улиц г. Якутска, с целью его незаконного увеличения путем присоединения к нему двух смежно расположенных участков, государственная собственность на которые не разграничена, представил в Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия) заведомо подложные межевые планы об увеличении границ земельного участка.

На основании данных подложных документов за гражданином зарегистрировано право собственности на земельный участок, общая площадь которого составила 2220 кв.м. Сумма ущерба, причиненного Окружной администрации г. Якутска, в результате данного незаконного отчуждения, составила свыше 1 млн. 229 тыс.рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики.