Афера через AnyDesk: У пенсионерки похитили деньги

Дистанционные мошенники пополнили свои счета, обманув двух жительниц Мегино-Кангаласского района.

Дистанционные аферисты продолжают обзванивать жителей нашей республики. На днях они обманули двух жительниц Мегино-Кангаласского района. 71-летней пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и предложил ей оформить кредит. По его инструкции женщина скачала на телефон приложение «AnyDesk». Получив удаленный доступ к её смартфону, мошенники через мобильное приложение похитили с её счётов 12 800 рублей.

В другом случае 39-летнюю жительницу района злоумышленники обманули на сайтах бесплатных объявлений. Аферист под видом покупателя откликнулся на объявление о продаже автоматического выключателя за 5500 рублей, которое разместил супруг потерпевшей. Следуя указаниям звонившего, заявительница провела финансовые операции и лишилась более 278 тысячи рублей.

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)! Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров другого региона, если вы их не ожидаете. Храните в тайне данные своих банковских карт, в том числе CVV-код с оборотной стороны карты и коды из СМС-сообщений. Не устанавливайте на ваши портативные устройства по совету незнакомцев различные приложения. Например, с помощью вышеупомянутого приложения «AnyDesk» киберпреступники могут удаленно подключиться к любым устройствам, получить полный доступ через онлайн-банкинг к банковским счетам и похитить ваши сбережения. Будьте бдительны!