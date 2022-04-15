Афанасию Алексееву выражают соболезнование

Елена Ивановна прожила достойную жизнь, воспитав достойных детей, много трудилась и внесла большой вклад в развитие родной республики.

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