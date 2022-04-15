15.04.2022
00:57
91
Некролог
Афанасию Алексееву выражают соболезнование
Уважаемый Афанасий Павлович!
Примите глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашей любимой матери Елены Ивановны! 🕯🕯🕯🙏🙏🙏
Елена Ивановна прожила достойную жизнь, воспитав достойных детей, много трудилась и внесла большой вклад в развитие родной республики.
Крепитесь!
Скорбим вместе с Вами…
Фото: Владислава КОРОТОВА и из соцсети.
Источник: https://nikbara.ru/
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