Афанасий Алексеев – победитель премии «Якутянин года-2018. Якутск»

12 марта, в рамках Года добрососедства в Якутске, в Саха академическом театре имени П.А. Ойунского состоялась церемония награждения победителей общественной премии «Якутянин года – 2018. Якутск». Обладателем Гран-при по итогам народного голосования стал Афанасий Алексеев.

Перед вручением премии глава города Якутска Сардана Авксентьева отметила, чтонезависимо от того, кто будет избран лауреатом, все 82 претендента заслуживают общественного признания, достойны уважения и аплодисментов.

«Номинанты – достойные и очень скромные люди, каждый из которых бескорыстно, отдавая частичку своей души, посвящая свое время и неся личные материальные затраты, совершает конкретные поступки и добрые дела. Каждый из них уже герой, победитель”, — подчеркнула глава города Сардана Авксентьева.

Премия вручена в целях выявления и поддержки жителей города Якутска, добившихся в 2018 году выдающихся достижений, совершивших социально значимые поступки.На общественную награду горожане выдвинули 82 кандидата, из них оргкомитет отобрал 23 номинанта на соискание премии. Выдвижение кандидатов проходила в течение двух месяцев с середины декабря 2018 года до конца января 2019 года.

С 20 февраля по 5 марта на информационном сайте Ykt.ru прошло народное голосование, 11 марта состоялось итоговое заседание оргкомитета. По итогам голосования определены шесть лауреатов и обладатель Гран-при.

Лауреаты общественной премии «Якутянин года-2018. Якутск»:

СарданаТакырова – акушер-гинеколог Якутской Республиканской Клинической больницы, руководитель проекта «СОС. Дети Якутии». За 3,5 года работы проекта проведены сборы для 42 детей на общую сумму более 20 миллионов рублей.

Антон Васильев — доброволец и романтик, известный жителям Якутска ежедневным сбором мусора, оказанием помощи нуждающимся семьям, проектами «Добрые дела» и «Чорон добра».

Ирина Гузова – руководитель проекта «Социальная столовая», для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благодаря Ирине Борисовне, бесплатные горячие обеды в 2018 году получили 9846 человек. Также группа компаний «Синет» в размере 100 тысяч рублей вручила спецприз Ирине Гузовой для развития ее социального проекта.

Александр Неустроев – студент ГРФ СВФУ, спасший летом прошлого года однокурсников от медведя. Он отвлек хищника на себя, благодаря чему одногруппникам удалось убежать и привести подмогу.

Нюргуяна Попова – организатор проекта «Движение без границ», волонтер Благотворительного фонда «Харысхал». В 2018 году она организовала Открытый городской конкурс «Красота без границ», который удостоился номинации «Лучшее молодежное мероприятие 2018 года».

Матвей Лыткин – активный пропагандист здорового образа жизни. В 2018 году Матвей Иванович продолжил популяризацию скандинавской ходьбы и пропаганду здорового образа жизни, в результате чего 186 наслегов приняли полный запрет розничной продажи алкоголя.

Абсолютным победителем народного голосования и обладателем Гран-при премии стал меценат, общественный деятель Афанасий Алексеев. С высокой сцены он поблагодарил горожан, организаторов и, в первую очередь, свою маму.

«Когда помогаешь людям, видишь результаты своего труда, даришь маленькому человеку возможность жить – это счастье. Моя победа – это твой триумф, мама!» – сказал победитель.

Победителю и лауреатам вручены номерные медали из серебра 925 от ювелирной компании «Киэргэ».

Учредителями премии являются городской портал Ykt.ru, журнал «Журфикс», муниципальная газета «Эхо столицы», газета «Якутск Вечерний».