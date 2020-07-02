Афанасий Владимиров: Якутяне сделали свой выбор

В Якутии подведены итоги Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Несмотря на возникшую сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, население Якутии приняло активное участие в Общероссийском голосовании.

В уникальном по своей сути историческом событии и важнейшем этапе развития нашей Родины приняло участие более 350 тысяч якутян, что равняется 55 процентам от общего количества избирателей. Поправки поддержали 58 процентов от числа проголосовавших, это более 204 тысяч граждан нашей республики.

Правительством Республики Саха (Якутия), Центральным избирательным комитетом Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления были созданы все условия для проведения общероссийского голосования.

К проведению Общероссийского голосования в республике были подготовлены 789 постоянных и 29 временных избирательных участков. Все избирательные участки были обеспечены средствами индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий и избирателей. На протяжении семидневного периода голосования на участках проводились дезинфекция помещений, термометрия, обеспечена безопасность граждан и хранение документации. Организовано голосование в труднодоступных и отдаленных местах, где проголосовало более 8,4 тысяч человек.

Благодаря слаженной, активной и ответственной работе членов территориальных и участковых избирательных комиссий, 3,5 тысяч наблюдателей на местах и 1,2 тысяч волонтеров Конституции обеспечен максимальный порядок при голосовании.

Высокую активность проявили жители Оленекского улуса – более 90 процентов, в Анабарском и Верхневилюйском улусах охват составил 87 и 85 процентов соответственно, свыше 70 процентов избирателей – от Амгинского, Горного и Таттинского улусов. Наибольшее числе голосов за поправки отданы в Верхневилюйском, Нижнеколымском, Среднеколымском районах.

Время не стоит на месте. Современный мир требует позитивных изменений для достижения высших целей развития нашего общества. Отрадно, что большинство избирателей Якутии осознали важность принятия поправок, необходимость которых продиктовано временем.

Считаю, что благополучие людей, процветание нашей республики и всей России зависит от соблюдения вековых традиций, свободы и развития, что закреплено в обновленной Конституции Российской Федерации.