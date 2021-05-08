Афанасий Владимиров: проект конституции направлен в адрес парламента, чтобы организовать широкое общественное обсуждение

В Якутии стартовало общественное обсуждение поправок в Основной закон республики. Процесс по формированию единого правового поля идет параллельно в регионах страны и неизменно вызывает разные трактовки и комментарии.

Мы обратились за комментарием к руководителю администрации главы и правительства Якутии, члену Конституционной комиссии республики Афанасию Владимирову.

— Афанасий Семенович, зачем вносятся поправки в Основной закон республики?

— 14 марта прошлого года были приняты изменения в Конституцию Российской Федерации. Учитывая значимость внесенных поправок и масштабность последующих изменений федерального законодательства и законодательства субъектов страны, в июле прошлого года в республике образована рабочая группа по формированию предложений по внесению изменений в законодательство республики.

В нее вошли представители федеральных, республиканских органов власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты республики, Общероссийского народного фронта, Федерации профсоюзов и научного сообщества.

Целью экспертов является анализ, мониторинг и подготовка предложений по внесению необходимых изменений в законодательство Республики Саха (Якутия). Три рабочие группы работали по направлениям «Государственное управление», «Социальная сфера» и «Образование, наука, культура».

— Учтено ли мнение народных депутатов республики?

— Да, конечно. Рабочими группами подготовлены предложения по совершенствованию законодательства Республики Саха (Якутия). На этой основе, а также с учетом предложений народных депутатов, поступивших в адрес главы Якутии подготовлен проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)», учитывающий изменения, внесенные Законом Российской Федерации.

— Как долго велась работа над проектом и в какой стадии процесс сейчас?

— Как я уже говорил работа в рабочих группах ведется с июля прошлого года.

Сегодня проект конституционного закона внесен и рассмотрен Конституционной комиссией Якутии в качестве конституционной инициативы главы республики.

Было проведено три заседания Конституционной комиссии. Решением комиссии от 30 апреля был одобрен проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» и заключение Конституционной комиссии.

— А как выразить мнение о поправках населению?

— Для этого и был направлен проект конституционного закона в адрес парламента, чтобы организовать широкое общественное обсуждение. Своё мнение можно направить в адрес правительства республики, в адрес народных депутатов и на сайте парламента есть возможность внести предложения.