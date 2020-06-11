Афанасий Владимиров: пришло время защитить свою страну

Руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий ВЛАДИМИРОВ отметил, что в Конституции Российской Федерации будет отражено всё, что дорого и свято каждому из нас: защита детей, ветеранов и людей труда, охрана здоровья, семейных и культурных ценностей:

– 12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников нашей необъятной и могучей страны – День России. У нас общая тысячелетняя история, наши отцы и деды не раз выступали защитниками своего Отечества, его суверенитета и нерушимости границ, культуры и традиций народов, населяющих Российское государство. Ответственность каждого за будущее Родины, единство и сплоченность народа во благо нашей великой страны – именно такой смысл мы вкладываем в этот праздник – День России.

Сегодня вновь пришло время защитить свою страну, ее уникальное культурное наследие, ее моральные и нравственные ценности, подтвердить, что Россия – суверенное государство, и поправки в Конституцию укрепляют это основание.

Не случайно одно из дополнений в Конституцию РФ гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Это подразумевает установление запрета на отчуждение части территории Российской Федерации и о недопустимости призывов к таким действиям.

Основной Закон защищает суверенитет Российской Федерации, закрепляет единство страны и верховенство российского права. Одна из существенных поправок – недопущение вмешательства во внутренние дела государства. С принятием поправок в Конституцию на территории нашей страны решения межгосударственных органов, в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не будут подлежать исполнению.

Одной из важнейших поправок в Конституцию является почитание памяти защитников Отечества и защита исторической правды. «Российская Федерация обеспечивает защиту исторической правды, чтит подвиг защитников Отечества. Умаление подвига народа при защите Отечества не допускается» – говорится в поправках. В Год 75-летия Великой Победы, Год патриотизма, объявленный в нашей республике, это очень важно и символично, ведь желающих исказить историческую правду, уменьшить роль нашей страны в разгроме фашизма, реабилитировать фашизм сегодня много. Обновленная Конституция не позволит этого сделать.

1 июля в Якутии, как и по всей стране, с соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности, пройдет голосование по поправкам. Учитывая непростую ситуацию с COVID – 19, граждане могут выразить свое мнение заранее, находясь не по месту регистрации либо на дому.

В главном документе страны будет отражено всё, что дорого и свято каждому из нас: защита детей, ветеранов и людей труда, охрана здоровья, семейных и культурных ценностей. И сегодняшний праздник, День России, – хороший повод задуматься об этом. День России стал символом свободы и гражданского мира для всех жителей государства. Все, кто испытывает гордость за страну, горит желанием трудиться ради ее процветания и прогресса, имеет уважение к ее историческому наследию и питает любовь к своей Родине, никогда не останутся в стороне.