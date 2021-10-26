Аппарату Общественной палаты Якутии представлен новый руководитель

26 октября руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров представил аппарату Общественной палаты Якутии нового руководителя – Надежду Мохначевскую.

В своём выступлении Афанасий Семёнович резюмировал, что Надежда Вячеславовна – опытный и компетентный специалист в работе с некоммерческими организациями и в финансово-экономической сфере. Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) отметил, что работал вместе с ней в министерстве образования республики, где она была заместителем руководителя отдела субвенций и субсидий. Затем как опытного и грамотного специалиста её пригласили работать в министерство по делам молодежи руководителем отдела бюджетной политики и целевых программ.

Надежда Мохначевская в 2018 году была признана лучшим молодым государственным служащим Республики Саха (Якутия). Она – выпускница Якутского финансово-экономического колледжа им. И.И. Фадеева, Хабаровской государственной академии экономики и права, прошла профессиональную подготовку в Дальневосточном федеральном университете и Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС(Я) по программе «Менеджмент в сфере государственного управления: комплексный подход».

В последнее время Надежда Мохначевская исполняла обязанности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

Напомним, руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобождается от должности решением Главы Республики Саха (Якутия) по представлению совета Общественной палаты.

Афанасий Владимиров озвучил, что согласно республиканскому закону «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)», кандидатура Надежды Мохначевской была рассмотрена на заседании совета Общественной палаты Якутии и представлена главе республики для назначения на должность руководителя аппарата.

Надежда Вячеславовна назначена руководителем государственного казенного учреждения РС(Я) «Аппарат Общественной палаты Республики Саха (Якутия)» распоряжением Главы Якутии Айсена Николаева.

В ответном слове Надежда Мохначевская поблагодарила руководство республики за доверие такого важного фронта работы. Отметив, что деятельность Общественной палаты республики близка ей по духу, она сказала, что предложение возглавить аппарат приняла осознанно.