Афанасий Владимиров поздравил Героя Социалистического Труда с 95-летием

Сегодня, 6 октября, 95-летний юбилей празднует Герой Социалистического Труда, кавалер Ордена Ленина, дважды кавалер ордена Трудового Красного Знамени, почётный гражданин Республики Саха (Якутия), заслуженный строитель РСФСР и Российской Федерации Михаил Семенович СЕРГЕЕВ. От имени руководства республики ветерана поздравил руководитель администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) Афанасий ВЛАДИМИРОВ.

Афанасий Владимиров вручил юбиляру сувенир и приветственный адрес от имени главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. Ил дархан выразил ветерану слова глубокой признательности и благодарности за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли и выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики.

«Вы посвятили свою трудовую деятельность созиданию во благо процветания столицы нашего северного края. Ваш легендарный жизненный путь служит настоящим примером верности профессии, новаторства, стойкости и патриотизма. Вы по праву удостоены самых высоких наград страны и родной республики, заслужили уважение якутян. Ваши трудовые свершения вдохновляют многие поколения на развитие, профессиональный рост, достижение новых рубежей», – обратился Глава республики в адрес Михаила Семеновича.

Ветеран рассказал, что всю жизнь был верен выбранной профессии строителя: «Всю свою жизнь проработал в строительной отрасли. С 1 июня 1944 года поступил работать плотником в трест «Якутстрой», а первым объектом, в строительстве которого принимал участие, был пристрой к двухэтажному деревянному зданию обкома партии, школа № 9 стала первым каменным зданием», – рассказал он. Азам плотницкого дела он учился у Ефима Львовича Жорницкого, который тогда руководил «Якутстроем».

Михаил Семенович очень гордится, что принимал участие в возведении в столице первых каменных домов и социальных объектов – зданий школ № 9 и № 2, домов на проспекте Ленина и 202-ом микрорайоне, Государственного академического русского драматического театра, типографии (сейчас Национальный художественный музей), Министерства финансов (сейчас музей достижений школьников на перекрестке улиц Кирова и Орджоникидзе), Якутского научного центра, зданий «Якутзолото» и «Якутгражданпроект» и многих других каменных зданий.

За выдающиеся заслуги, выполнение планов по строительству и вводу в действие производственных мощностей, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения в 1971 году Михаил Сергеев был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Ещё большой повод гордости для ветерана – это его дети, внуки и правнуки.

Афанасий Владимиров поблагодарил Михаила Семеновича за то, что он, находясь в почтенном возрасте, ведёт активную общественную деятельность, делится своим ценным опытом с молодёжью, оставаясь мудрым советчиком и наставником, и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни, счастья и благополучия.