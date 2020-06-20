Афанасий Владимиров: Поправки в Конституцию по местному самоуправлению дадут новые возможности

События, которые происходили и происходят в нашей жизни в последние десятилетия, развитие гражданского общества и системы государственного управления в целом, потребовали изменений в Основной закон нашей страны – в Конституцию Российской Федерации.

Сегодня мы всей страной рассуждаем, дискутируем, приходим к определенным выводам и принимаем для себя решение в отношении поправок в Конституцию России.

Какие изменения в Конституцию затронут положения, которыми закреплены общие принципы и гарантии местного самоуправления? Местному самоуправлению посвящена глава восьмая Конституции Российской Федерации.

Отмечу следующие моменты.

Во-первых, предлагаемые поправки позволяют более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении по решению общих задач обеспечения интересов населения на соответствующей территории.

Вносимые изменения коснутся образования территорий муниципалитетов – границ районов, поселений, округов, которые будут определяться с учетом исторических и местных традиций. Это, во-вторых.

И, в-третьих, структура органов местного самоуправления будет определяться населением самостоятельно на основании общих принципов организации местного самоуправления. Другими словами, жители, население непосредственно будут участвовать в решении вопросов муниципального образования.

При этом все гарантии и принципы местного самоуправления в Конституции сохраняются.

Повышение бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления – ключевая задача самих органов местного самоуправления. Поправки в Конституцию предусматривают, что органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы.

У нас в Якутии сейчас 445 муниципальных образований и не все они могут самостоятельно решать вопросы местного значения за счет собственных доходов. Полагаю, что закрепленное нормой Конституции положение о наделении правом введения местных налогов и сборов станет одним из инструментов пополнения местного бюджета.

Для каждого из нас здоровье человека, это – бесценное достояние. Органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции будут обеспечивать доступность медицинской помощи, что в свою очередь повлияет на повышение качества предоставляемых медицинских услуг.

В силу поправок в Конституцию органы местного самоуправления могут осуществлять законные полномочия только при условии финансирования, необходимого им для осуществления таких полномочий.

Местное самоуправление, как организация деятельности граждан, обеспечивающее самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов каждого жителя данной территории, сконцентрирует внимание на решение общих государственных задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории.

Реализация и защита интересов общества, каждого человека, гражданина своей страны – это главная функция государства, которую позволят укрепить поправки в Конституцию России.

Поправки в Конституцию усиливают демократические начала публичной власти, сохраняют полномочия местного самоуправления и придадут всей системе больше стабильности и устойчивости.