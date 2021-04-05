Афанасий Владимиров о указе главы

Руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров комментирует принятие нового указа Главы Якутии Айсена Николаева «О стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республике Саха (Якутия)»:

– Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев объявил Десятилетие здоровья в нашей республике. В своем послании на 2021 год он заявил о том, что нам необходимы глубокие, коренные преобразования в создании условий для здоровой жизни якутян. Доступная медицина, экология, качество среды проживания, условия труда, быта, досуга людей, здоровое питание, отказ от алкоголя, борьба с наркотиками и, конечно, физическая культура – всё это должно работать на то, чтобы с самого рождения и в глубокой старости якутяне были здоровы и благополучны.

Для координации действий, направленных на сбережение здоровья, повышение качества жизни жителей республики создается Совет по благополучию и устойчивому развитию при Главе Республики Саха (Якутия). Вопросы ведения Совета выйдут за рамки тематики мероприятий Года здоровья, к которому приурочено его создание. При этом вопросы здорового образа жизни, безусловно, будут входить в сферу деятельности Совета как значимая часть устойчивого развития. Цель деятельности Совета будет заключаться в обеспечении устойчивости развития республики как непременного условия благополучия настоящих и будущих поколений.

В состав Совета войдут представители органов государственной власти, научного сообщества, реального сектора экономики, некоммерческих организаций и различных групп общественности, в том числе представителей других регионов и глобальных организаций. Благодаря участию в деятельности Совета лидеров, заинтересованных в вопросах устойчивого роста Крайнего Севера и Арктики, Якутия сможет заявить о себе как об одном из передовых арктических регионов и привлечь внимание к актуальным вопросам благополучия человека в условиях Крайнего Севера и Арктики.