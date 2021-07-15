15.07.2021
17:47
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Общество

Афанасий Ноев открыт для сотрудничества с Ди Каприо

Официальный канал администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) сообщает, что пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев заявил, что правительство открыто для сотрудничества со всеми активными и неравнодушными гражданами.

«Никаких предложений от актера пока не поступало, — сказал пресс-секретарь Главы Якутии Афанасий Ноев. — Леонардо Ди Каприо известен не только как актёр, но и как общественник, участвующий в реализации экологических и гуманитарных проектов во всём мире. Его отклик в социальных сетях на обращение наших земляков является тому подтверждением. Ведь тема лесных пожаров и устоявшегося сухого климата в северных широтах актуальна не только для Якутии, но и для других точек мира. Пока от него или его команды предложений не было. Мы открыты к сотрудничеству со всеми активными и неравнодушными гражданами.»

Леонардо Ди Каприо обещал разобраться с пожарами в Якутии
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/republic_sakha_yakutia14
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