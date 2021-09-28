Афанасий Максимов — Виктору Лебедеву: Будь мужчиной! Не прячься за спинами

Известный политик, председатель Совета директоров «Сахатэк» Афанасий МАКСИМОВ дал публичный совет Виктору ЛЕБЕДЕВУ в своем телеграм-канале, сообщает SakhaTime.

— Витя, оставайся всегда мужчиной, не бери пример у некоторых, не прячься за спинами, иди и докажи на судебном ковре, что ты чемпион, что против тебя была организована плановая провокация. А если проиграешь, то тем более оставайся человеком и мужчиной, тюрьма это тоже испытание для настоящих чемпионов.

Народный депутат и генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев оказался на скамье подсудимых после нападения 19 декабря 2019 года на своего подчиненного Владимира СТРИЖАКА. Инцидент вызвал большой резонанс в обществе. Дело сейчас находится на стадии судебных разбирательств. Лебедев обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Дело поступило в мировой суд в феврале этого года, но вынесение решения до сих пор откладывается. Лебедев пропускал судебные заседания с мая по сентябрь, в том числе из-за того, что заболел коронавирусом. 23 сентября Виктор Лебедев в очередной раз не явился на судебное заседание, так как находится на больничном.

Дело рассматривает судья Анна ПРОКОПЬЕВА, срок полномочий которой истекает 25 октября. Далее кандидатура судьи поступит на рассмотрение Ил Тумэна, где по итогам тайного голосования будет принято решение — обычная процедура.

Однако если до истечения срока полномочий судьи дело Лебедева не будет рассмотрено, оно пойдет на новый круг. А в декабре этого года по истечению двухлетнего срока подсудимый может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности за совершение преступления небольшой тяжести.

Стратегия Виктора Лебедева разгадана обществом. Там, где законодательство позволяет скостить уголовную ответственность, неизбежны репутационные риски.

Вот и Афанасий Максимов, известный политик, много лет работающий в нефтегазовом комплексе, сам прошедший огонь и воду, дал публичный совет Виктору Лебедеву – не прятаться от правосудия, а доказать свою невиновность. Либо понести наказание по букве закона.