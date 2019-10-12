12.10.2019
16:37
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Желток

Афанасий Максимов утеплил… вертолет

Афанасий Максимов утеплил свой Робинсон R44. Теперь железная птичка политика готова к якутской зиме.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3e2aeEIEpw/
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