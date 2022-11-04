Якутия
Афанасий Максимов: Правительство, услышь злободневную тему!
Афанасий МАКСИМОВ, бизнесмен и политик, через соцсети обратился к правительству республики на злободневную тему.
И снова тема волков.
На Кэнкэмэ пришла новая стая из 10 волков. Почему новые, потому что местные лошадок не трогают. А вот варяги сразу начинают нападать. Месяц назад 2х, а может и больше жеребят задрали. Ушли вроде, и вот опять вернулись.
2013 г. тоже самое было. Тогда 17 штук пришлось ликвидировать. И все прошлые годы жили мирно.
И вот опять…
И это тут ,под боком. А каково оленеводам Себяна или Томпо?
Правительство должно пересмотреть свою политику в отношении хищников.
В прошлую зиму себянские лишились 12-го стада.
У Виктора Слепцова на оз. Индеркей 5 стай волков всю зиму не давали покоя его стаду. Скольких они там задрали, даже он сам не знает.
Так, фермеры устами популярного политика и блогера доводят свою точку зрения до правительства республики. Услышит ли их минсельхоз Якутии?
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