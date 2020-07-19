19.07.2020
11:57
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Светская хроника

Афанасий Максимов поразил всех, признавшись какая женщина за ним ухаживает…

Афанасий МАКСИМОВ облетел все информационные ленты со своей травмой самого нежного органа. Уделил этому внимание и SakhaLife.  

Известный якутянин повредил самый нежный орган

И новая информационная волна! Популярный политик и бизнесмен признался, кто за ним ухаживает в этот сложный момент.

Вот что он ответил на вопросы SakhaLife.

  — Афанасий Николаевич, насколько серьезна ваша травма?

 — Получил серьезную травму – закрытую черепно-мозговую.

 — Вы пишете, что с кровью ушла и киста, и теперь операция не нужна. Разве так бывает?

 — Представь себе, оказывается, бывает. У меня во время прохождения летной комиссии нашли кисту в носовых пазухах, он почти переполнил там все пространство, начал давить на внутренние уши и даже на глаза. И на середину июля запланировали плановую операцию по ее удалению. И тут этот случай на рыбалке! Врач сказал, что так бывает. Удар был сильный, плюс сильное кровотечение. Но после прохождения курса лечения вновь посмотрят.

 — Надо же! Значит, вместо операции – крупная, своенравная щука. Кто же за вами ухаживает? Ведь вы живете один?

 — Я приехал к Сардане в Калининград, она за мной ухаживает, только ей я и доверяю.

 — Конечно, мало кто поверил в ваш развод. Рады, что Афанасий МАКСИМОВ и Сардана КОРЯКИНА снова вместе! Фотку бы вашу.

-Фотка уже упала на инстраграм, и Сардана ругается, что выставляю наши личные фото. Моя Тунгуска очень строга.

А вот что ньюсмейкер написал в своем инстарграме:    

 — Спасибо моей тунгуске😘За последние 15 лет мы многое прошли, и ругались не по децки(как же,у тунгусок по другому никак😀),но все самые трудные времена, дни всегда были вместе.Потому, когда я получил серьезную травму с потерей почти двух литров крови,я наотрез отказался лечь в Якутске в больницу,а почти в полуобморочном состоянии улететел к той,которая меня поставит быстро на ноги. Низкий поклон тебе за все моя любимая

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Спасибо моей тунгуске😘За последние 15 лет мы многое прошли, и ругались не по децки(как же,у тунгусок по другому никак😀),но все самые трудные времена, дни всегда были вместе.Потому, когда я получил серьезную травму с потерей почти двух литров крови,я наотрез отказался лечь в Якутске в больницу,а почти в полуобморочном состоянии улететел к той,которая меня поставит быстро на ноги. Низкий поклон тебе за все моя любимая😘😘😘

A post shared by Афанасий Максимов (@timir1964) on

Фото: Из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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