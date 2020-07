Афанасий Максимов поразил всех, признавшись какая женщина за ним ухаживает…

View this post on Instagram

Спасибо моей тунгуске😘За последние 15 лет мы многое прошли, и ругались не по децки(как же,у тунгусок по другому никак😀),но все самые трудные времена, дни всегда были вместе.Потому, когда я получил серьезную травму с потерей почти двух литров крови,я наотрез отказался лечь в Якутске в больницу,а почти в полуобморочном состоянии улететел к той,которая меня поставит быстро на ноги. Низкий поклон тебе за все моя любимая😘😘😘