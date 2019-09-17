Афанасий Максимов обнадежен

Известный политик Якутии, председатель Совета директоров АО «Сахатэк» Афанасий МАКСИМОВ сообщил сегодня в своем фейсбуке об очередном этапе в судебных перепетиях.

— Френды, справедливость есть в нашей Великой Стране? Она должна быть восстановлена?

Я о чём? Как вы многие помните, меня незаконно арестовывали, три раза отправляли за решетку, весь бизнес отняли, пытались убить как морально так и физически, за то, что был против воровской политики тогдашнего руководства республики, распродавшей фактически все имущество республики за бесценок( без цены ли?)

Местные суды сажали, а Верховный Суд РФ выпускал.

Из трех предъявленных статей,я по двум отправдан полностью, с правом на реабилитацию.

И вот, настала очередь третьей статьи, и многие многие затряслись как зайцы после ливневого дождя.

Политик привел скриншот с сайта, из которого следует, что 27 августа Верховным судом РФ истребовано дело, по которому подана апелляция. Действительно, на практике это бывает очень редко.

В комментарии политик поясняет френдам:

— Статистика ВС РФ такова :95/5 отказа, т.е не истребуют.А если истребовали то 95/5 в пользу подавшего жалобу.

Так что дождемся результата.

Но меня до хохота( может истерического)доводит другое:половина судейского состава ,плюс следгруппа введшее наше дело ну просто в истерике

Многочисленные френды активно лакают новость и желают политику успеха в сатисфакции.