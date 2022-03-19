Афанасий Максимов: Цены придут в нормальное состояние

Сейчас многие известные деятели Якутии делятся в своих соцсетях воспоминаниями о 90-х годах, и сравнивают те трудности и сегодняшнюю ситуацию. Афанасий Максимов поделился своим мнением:

— В 90-е само государство не знало порой что делать. Был полный бардак, деньги в одночасье обесценились. Производства в одночасье остановились. Зарплаты, налоги не платились иной годами.

До 1991 г. можно было за 5000 рублей купить новую машину, и вдруг за те же 5000 тысяч можно стало купить себе только пальто, образно говоря. Потом, была деноминация денег, госдефолт 1998 г. и тд.

Все это очень и очень далеко от того, что сейчас происходит. Тогда наши проблемы были чисто внутренними, мы даже получали от США , Европы гуманитарную помощь, нашу экономику начали кредитовать МВФ и тд.

А сейчас ситуация совсем иная. Все работает. Да, рубль по отношению к доллару обесценился на 35-40% . Продукты резко подорожали на паниках. Хотя запасов хватает, и чисто экономических причин для такого роста нет. Это паника и ажиотаж, плюс недобросовестные перекупщики, посредники и продавцы.

Все это устаканиться, и цены придут в нормальное состояние, как раз рынок сам отрегулирует, потому как предложение превышает спрос, и в рамках существующей реальной инфляции. Это касается основных продуктов питания.

А насчет импортных товаров, авто, электроники ,бытовой техники и тд., конечно удорожания уже не избежать.

Все проблемы сейчас носят не экономический характер, это геополитика, это борьба за наше выживание, за идеологию, Zа наш Суверенитет.

Это трагичные для Родины времена, это борьба за свое достойное место в Мире. И мы её достойно пройдем, сомнений в этом нет и не может быть.

Афанасий Максимов