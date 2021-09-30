Афанасий Федоров приглашает на творческий вечер

Национальный театр танца приглашает в Международный день музыки 1 октября в 18 часов на творческий вечер «Алгыстаах айаным тэтимэ» солиста оркестра, участника ансамбля «Кыл Саха», отличника культуры Республики Саха (Якутия) Афанасия ФЕДОРОВА, посвященный 55-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности.

Федоров Афанасий Николаевич — отличник культуры Республики Саха (Якутия), солист оркестра национальных инструментов, участник ансамбля «Кыл Саха», преподаватель отделения духовых и ударных инструментов ДШИ г. Якутска № 2.

Афанасий Федоров родился в с. Ломтука Мегино-Кангаласского района. Музыкой занимается с самого раннего детства. С 1977 г. по 1982 г. учился в детской музыкальной школе с. Майя Мегино-Кангаласского района по классу домры. Первые 4 года обучался у Д.В.Винокуровой, а завершил учебу у преподавателя Л.Н.Михайловой. В 1987 г. после демобилизации из рядов Советской Армии, он поступил в Якутское музыкальное училище им. М.Н.Жиркова на народное отделение. В училище обучался на домре в классе преподавателя Градова А.С. В 1991 г. получил диплом по специальности артист, руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель по классу домры. В 2014 г. окончил Высшую школу музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А.Босикова, ОДиУи по специальности «Ударные инструменты» (преп. Твердохлебов Д.Л.).

В начале трудовой деятельности работал преподавателем в Табагинском филиале Майинской детской музыкальной школы, художественным руководителем Тит-Арынского СДК Усть-Алданского района, звукорежиссером Национальной вещательной компании «Саха».

С 1993 г., со дня основания оркестра — артист оркестра театра танца. Является солистом на ударных инструментах в театре. Сольные номера: А. Хачатурян – «Лезгинка» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». Играет сольную партию в танцевальных номерах «Батыйа», «Лондол», «Сээдьэ», «Глухари» и т.д.

С оркестром и танцевальным составом театра выступал во многих улусах республики, в городах России — в 1998 г. на сцене Российского Академического молодёжного театра России (г. Москва), в 2000 г. в Хабаровске, в 2001 г. в г. Санкт-Петербурге и г. Сургуте, в 2003 г в Санкт-Петербурге, в г. Кирове, с малым составом оркестра в Концертном зале Дома композиторов Санкт-Петербурга, в 2004 г. в Концертном зале имени А.К.Глазунова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Участник мероприятий и гастролей театра, посвященных 115-летию С.Зверева-Кыыл Уола в г. Москва и Санкт-Петербург в декабре 2015 г. Вместе с театром Федоров А.Н. достойно представлял музыкальное искусство народов Якутии на зарубежных гастролях и Международных фольклорных фестивалях. Принял участие в международных фестивалях во Франции и Испании – 1999 г., в Швейцарии и Франции – 2002 г., в Италии (с ансамблем “Күндүл” ЯГУ) – 2003 г, в Бельгии и Франции – 2011г., на X международном фестивале народной музыки в Карелии (г. Петрозаводск-2014). В 2007 г. принимал участие на мероприятиях, посвященных 375-летию вхождения Якутии в состав Российского государства в г. Москве (2007).

Написанная им инструментовка вошла во II выпуск серии сборников «Играет национальный оркестр РС (Я)» — М.Н Жиркова «Кырыымпам кынаттаах ырыата» — 2009 г.

Играет в ансамбле якутских инструментов «КЫЛ САХа». Вместе с ансамблем «Кыл Саха» приняла участие на III международном фестивале «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» в рамках VI международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск, 2016), в VI международном этнокультурном фестивале «Ердынские игры» – Игры народов Евразии (Иркутская область, Ольхонский район, 2017), «Дней города Якутска в Стамбуле» (Турция, 2017), в международном ЭКСПО в Харбине (2019). Ансамбль стал лауреатом республиканского конкурса-фестиваля, посвящённого 115-летию со дня рождения С.А.Зверева-КыылУола (Сунтар, 2015), лауреатом этномузыкальной Премии мира международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (Красноярский край, 2017), обладателем Гран-При III Российского творческого конкурса «Палитра талантов» (Москва, 2020).

Афанасий Федоров сотрудничает со всеми оркестрами национальных инструментов республики. В составе Верхневилюйского оркестра якутских национальных инструментов участвовал во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют победы» в г. Хабаровске (2004) и стал Лауреатом. С ансамблем «Кыталык» в 2007 г. принял участие в Международных фестивалях в Турции и Греции, в 2009 г. в Италии.

В 2020 г. Афанасий Федоров стал лауреатом Гран-При Международного конкурса «Учебных, методических и творческих работ», проведенного в рамках Международного конкурса-фестиваля исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства по записям. Тема работы: «Роль и значение ударных инструментов в творчестве якутских композиторов» (на примере этнобалета «Бохсуруйуу» (Изгнание злого духа) В.В.Ксенофонтова.

За заслуги в области культурного развития республики, за вклад в развитие музыкального искусства, Федоров А.Н. был награжден Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия) – (2003), Грамотой Рескома профсоюза работников культуры Республики Саха (Якутия) – (2003), Благодарностью Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) – (2008), Почетной Грамотой Окружной администрации г. Якутска – (2010), Почетной Грамотой Профсоюза работников культуры – (2011).

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина 47

Цена билета: детский – 300, взрослый – 500

Билеты продаются в кассах САТ им. Ойунского, ДДН им. Кулаковского, ЦКиСИ им. Гагарина, к/т «Центральный».

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