Афанасий Алексеев: Максимально сдержать грядущий рост цен

Якутский предприниматель Афанасий Алексеев опубликовал в своем телеграм-канале обращение к бизнес-сообществу Якутии.

Друзья-предприниматели, обращаюсь к вам с призывом как один из лидеров предпринимательского сообщества, общественник и меценат. Сегодня я стою перед выбором. Передо мной два пути: исходя из сегодняшнего курса доллара увеличить стоимость товаров, тем самым усугубить и так непростое положение населения. Или выбрать второй путь — не повышать цены на ранее приобретённые товары и максимально стараться их удержать. Второй путь, конечно же, самый сложный: продать товар и купить тот же у поставщика в два раза дороже. Но тут важно понимать, что главное не только прибыль, но и ответственность перед людьми. Друзья, в это сложное для нашей страны время каждый из нас должен принять для себя не простое решение, каким путём пойти. Оно будет сложным и тяжелым для вашего бизнеса, но я прошу Вас сделать все возможное. Не поднимайте цены на ранее приобретённые товары, старайтесь максимально сдерживать грядущий рост цен. Мы с Вами пережили не один кризис и на этот раз мы с честью справимся