20.10.2020
16:05
119
Культура
Афанасий Афанасьев принес Вере Черноградской диплом
Поздравляем заведующую литературной частью Национального театра танца им. С.А.Зверева-Кыыл Уола Веру Николаевну Черноградскую с вручением диплома министерства культуры Российской Федерации, Государственного российского дома народного творчества имени В.Д.Поленова за оформление и содержательность буклета «Афанасий Афанасьев – легенда якутской хореографии» XIII Всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества. Желаем Вам и в дальнейшем – успеха, исполнения задуманного, реализации идей и замыслов, крепкого здоровья и счастья в личной жизни!
Фото: Пресс-Центр Национального театра танца
Источник: Пресс-Центр Национального театра танца
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