Афанасий Афанасьев принес Вере Черноградской диплом

Поздравляем заведующую литературной частью Национального театра танца им. С.А.Зверева-Кыыл Уола Веру Николаевну Черноградскую с вручением диплома министерства культуры Российской Федерации, Государственного российского дома народного творчества имени В.Д.Поленова за оформление и содержательность буклета «Афанасий Афанасьев – легенда якутской хореографии» XIII Всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества. Желаем Вам и в дальнейшем – успеха, исполнения задуманного, реализации идей и замыслов, крепкого здоровья и счастья в личной жизни!

Фото: Пресс-Центр Национального театра танца Источник: Пресс-Центр Национального театра танца

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх