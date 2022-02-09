Аэропорты Якутии: масштабная модернизация

В конце 2022 года планируется ввод нового аэровокзального комплекса аэропорта Нерюнгри (Чульман). Также завершится реконструкция вспомогательной аэропортовой инфраструктуры в Хандыге, Сангаре, Депутатском, Белой Горе и Вилюйске. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

Как уточнили в Минтрансе республики, в аэропортах Хандыги, Сангара будут построены новые аэровокзалы, в Депутатском, Белой Горе и Вилюйске – расходные склады горюче-смазочных материалов. Также в каждом из указанных аэропортов будут проведены работы по ограждению аэродромов, построены патрульные дороги.

В текущем году завершится строительство пассажирского терминала Нерюнгри, который сегодня располагается в переоборудованном ангаре на 100 человек в час. С вводом нового двухэтажного здания площадью 9 тыс. кв метров пропускная способность аэровокзала возрастет в 3 раза.

Также новый аэровокзальный комплекс на 300 пассажиров в час сегодня строится в Мирном, в трех километрах к северо-западу от действующего аэропорта. Ввод объекта планируется к 2024 году. Здесь параллельно ведется строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Что касается ВПП других аэропортов, новое искусственное покрытие появится в аэропортах Нюрбы и Черского. А реконструкция действующих полос будет произведена в аэропортах Полярного и Усть-Неры. Все эти объекты будут сданы в эксплуатацию в 2023-2024 годах.

Напомним, что в 2019-м году глава республики Айсен Николаев добился включения ряда аэропортов Якутии в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Благодаря этому из федерального бюджета региону было выделено 38,6 млрд. рублей.

По этому плану в 2021 году полностью завершилась реконструкция ВПП аэропортов Олекминска, Жиганска и Нерюнгри. В аэропорту Якутска обновился участок протяженностью 625 метров, что позволило осуществлять прием всех типов широкофюзеляжных воздушных судов. Также в 2020 году завершено строительство аэропорта Верхневилюйска.