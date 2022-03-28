Аэропорт «Якутск»переходит на весенне-летнее расписание

Аэропорт «Якутск»с 27 марта перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 29 октября 2022 года.

Из Якутска в летний период запланированы регулярные и чартерные пассажирские рейсы по 42 направлениям, из них 19 – по центральному расписанию. Полеты будут выполнять 10 авиакомпаний.

В весенне-летнем расписании аэропорта «Якутск» рейсы в Москву будут выполнять пять авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines, «Алроса», «Якутия» и UTair. При этом «Аэрофлот» с 30 мая введет дополнительную частоту по этому направлению до двух рейсов в сутки; полеты будут выполняться на воздушном судне AirbusA330-300. Авиакомпания “Алроса” начнет выполнять рейсы с 7 мая 2022 г. Рейсы UTair, по предварительной информации, возобновятся с 6 мая и будут выполняться трижды в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям на воздушном судне Boeing 767-200.

С 1 июня 2022 г. аэропорт «Якутск» впервые начнет сотрудничать с Red Wings, авиакомпания будет выполнять полеты по маршруту Якутск – Екатеринбург на воздушном судне Airbus А-320.

Группа компаний S7 Airlines в этом сезоне сохраняет ежедневные рейсы в Москву и Новосибирск, до трех раз в неделю – во Владивосток, а с 26 мая 2022 г. начнет перевозить пассажиров в Иркутск (5 раз в неделю).

С 30 марта 2022 г. возобновляется рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по направлению Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он будет выполняться по средам.

Кроме того, авиакомпании сохранят все популярные российские направления: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и др.

Рейсы по республике будут выполнять авиакомпании «Полярные авиалинии», «Якутия», «Ираэро» и «Алроса». Следует отметить, что аэропорт Черский закрыт на реконструкцию до 30 сентября 2022 г., «Полярные авиалинии» будут выполнять стыковочные рейсы через Среднеколымск. Кроме этого, значительных изменений в расписании по местным направлениям нет.

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