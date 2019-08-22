Аэропорт Якутска оснастят новым оборудованием

Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости работ по оснащению аэропорта «Якутск» приводными радиостанциями с маркерными маяками. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Международный аэропорт «Якутск» имени Платона Ойунского имеет также неофициальное название «Туймаада» – по названию долины, в которой он расположен. Его годовой пассажиропоток превышает 900 000 человек. В аэропорту, который является единственным в мире аэропортом-полигоном для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур, базируются авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». Также якутский аэропорт используется и как запасной аэродром для технической посадки, дозаправки и технического обслуживания самолетов на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России, планируется установка приводных радиостанций с маркерными радиомаяками на позициях радиомаяков дальнего и ближнего привода с магнитным курсом посадки 53 градуса. Радиостанции необходимы для генерации и излучения амплитудно-модулированных высокочастотных сигналов в определенном секторе пространства. Поступая на воздушные суда, оборудованные маркерными радиоприемниками, эти сигналы передают информацию о пролете специфических точек относительно торца взлетно-посадочной полосы. Так, при полете над маркерным радиомаяком осуществляется контроль удаления воздушных судов от порога воздушно-посадочной полосы.

Также в ходе реализации проекта будут построены фундаменты под мачты радиостанций с растяжками антенны радиомаяков и установлены модульные здания заводской готовности: аппаратный контейнер с оборудованием, комплектная трансформаторная подстанция и дизельная электростанция.

Работы будут проводиться в рамках выполнения инвестиционной программы развития ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2014 – 2020 годы, сообщает Главгосэкспертиза.