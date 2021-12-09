Аэропорт Якутска может принимать все виды самолетов

В Якутии до 2024 года будет обновлено девять взлетно-посадочных полос. Реконструкция четырех из них полностью завершена в текущем году. На остальных продолжаются подготовительные и строительно-монтажные работы.

Реконструкция аэропортовых комплексов идет по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По всей России до 2024 года должно быть обновлено 66 аэропортов, 16 из которых – в Якутии. На модернизацию воздушных гаваней республики из федерального бюджета выделяется 38,6 млрд. рублей.

«До 2024 года мы должны модернизировать девять взлетно-посадочных полос. В этом году мы сдали четыре, причем работы по реконструкции аэропортов Якутска и Нерюнгри завершили в рекордно короткие сроки. Помимо этого, ввели в эксплуатацию полосы в Олекминске и Жиганске. Сегодня продолжаем работы по реконструкции полос в Нюрбе, Черском, Мирном, в следующем году начнем работы в Полярном и Усть-Нере. Это большое достижение», — сказал глава республики Айсен Николаев.

В аэропорту Якутска ВПП открылась 17 августа. Открытие полосы на полную длину изначально планировали на октябрь, но в итоге строительно-монтажные работы завершили за три месяца. Сертификацию также провели в кратчайшие сроки по поручению Президента России Владимира Путина. Теперь воздушная гавань может принимать все виды самолетов, в том числе широкофюзеляжные.

В октябре в Якутии открыли полосы в Олекминске и Нерюнгри, где до конца 2022 года продолжится строительство нового аэровокзала, склада горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательной станции. Строительство ВПП аэропорта Чульмана также завершилось в рекордно короткие сроки. Как отметил руководитель Росавиации Александр Нерадько, «впервые в России всего за 11 месяцев» реконструировали полосу протяженностью 3,6 тыс. м.

Кроме того, грунтовую ВПП в этом году сделали в арктическом населенном пункте – селе Жиганск.

Сегодня работы по строительству новой ВПП продолжаются в трех километрах от действующего аэропорта Мирного, где также будет возведен современный аэровокзал на 300 пассажиров в час. Сама полоса будет длиной 2 860 метров и шириной 44 метра со стоянками для 18-ти воздушных судов.

Также в уходящем году начато строительство полос с искусственным покрытием в аэропортах Нюрбы и Черского с завершением в 2023 году.

В следующем году работы по обновлению ВПП начнутся в аэропортах Полярного и Усть-Неры.

В рамках реализации Комплексного плана также обновляется вспомогательная инфраструктура. К примеру, в Верхневилюйске реконструировали здание аэропорта, а в Белой Горе в этом году приступили к строительству склада горюче-смазочных материалов.