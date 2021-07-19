19.07.2021
15:30
180
Экономика
Аэропорт Якутска частично возобновил работу
С утра 19 июля из аэропорта Якутска совершены рейсы по нескольким направлениям. Напомним, что работа была приостановлена из густого дыма в Якутске, сообщает ЯСИА.
Проведены вылеты в Новосибирск, Оленек, Батагай, Депутатский. Из онлайн-табло следует, что авиакомпания S7 совершила посадку двух рейсов из Новосибирска.
Однако есть и задержки, часть рейсов отменена, остальные ожидаются по расписанию.
В работе аэропорта могут быть изменения из-за смога, образовавшегося вокруг Якутска от лесных пожаров.
Фото: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.07.2021
75
19.07.2021
121
19.07.2021
249
19.07.2021
184
19.07.2021
256
19.07.2021
177
19.07.2021
261
19.07.2021
310
19.07.2021
484
19.07.2021
231
19.07.2021
638
19.07.2021
512
19.07.2021
232
19.07.2021
562
19.07.2021
348
19.07.2021
340
19.07.2021
369
19.07.2021
1304
19.07.2021
765
19.07.2021
809
19.07.2021
1968
18.07.2021
1484
18.07.2021
818
18.07.2021
1248
18.07.2021
2051
18.07.2021
1059
18.07.2021
994
18.07.2021
1193
18.07.2021
930
18.07.2021
560
18.07.2021
857
18.07.2021
933
18.07.2021
447
18.07.2021
962
18.07.2021
743
18.07.2021
544
18.07.2021
1031
18.07.2021
941
18.07.2021
1318
18.07.2021
1579
18.07.2021
755
18.07.2021
758
18.07.2021
1234
18.07.2021
1462
18.07.2021
889
18.07.2021
1962
17.07.2021
1132
17.07.2021
1269
17.07.2021
1374
17.07.2021
1788
17.07.2021
2052
17.07.2021
1413
17.07.2021
683
17.07.2021
1319
17.07.2021
1347
17.07.2021
1239
17.07.2021
881
17.07.2021
1731
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
8979
16.07.2021
3685
15.07.2021
3635
15.07.2021
3257
15.07.2021
3025
13.07.2021
2723
15.07.2021
2588
14.07.2021
2478