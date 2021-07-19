Аэропорт Якутска частично возобновил работу

SakhaLife.ru.

С утра 19 июля из аэропорта Якутска совершены рейсы по нескольким направлениям. Напомним, что работа была приостановлена из густого дыма в Якутске, сообщает ЯСИА.

Проведены вылеты в Новосибирск, Оленек, Батагай, Депутатский. Из онлайн-табло следует, что авиакомпания S7 совершила посадку двух рейсов из Новосибирска.

Однако есть и задержки, часть рейсов отменена, остальные ожидаются по расписанию.

В работе аэропорта могут быть изменения из-за смога, образовавшегося вокруг Якутска от лесных пожаров.