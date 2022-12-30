30.12.2022
20:12
227
Якутск
Аэропорт «Якутск» закроется на новогодние выходные
Аэропорт «Якутск» сообщает о режиме работы в новогодние дни:
• 31 декабря аэропорт открыт до 14:00;
• 1 января — выходной день;
• 2 января — выходной день;
• 3 января — аэропорт начинает работу с 04:00.
Внимание! Окно приема малогабаритного груза в аэровокзале 31 декабря 2022, а также с 1 по 8 января 2023 г. не работает.
С 9 января услуга работает в обычном режиме: понедельник – пятница, часы работы 05:00 – 13:00.
Режим работы грузового терминала в новогодние дни:
• 31 декабря — до 14:00;
• 1 января — выходной день;
• 2 января — выходной день;
• 3 января – грузовой терминал начинает работу с 08:00.
Режим работы грузового терминала в обычные дни: Понедельник-суббота: с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00. Воскресенье: с 08.00 до 10.00
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Аэропорт Якутск
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