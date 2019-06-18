Аэропорт «Якутск» возобновил работу: дополнено

В 9:00 воздушное сообщение в аэропорту «Якутск» полностью возобновлено. Эвакуация воздушного судна, выкатившегося за пределы ВПП, произведена бригадой авиационно-технической базы авиакомпании «Якутия» при участии служб аэропорта «Якутск».

Из-за авиационного происшествия было отложено отправление шести рейсов, в том числе одного по центральному направлению (Якутск — Москва — Сочи АК «Якутия») и пяти по местным.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» 1750 Москва Шереметьево — Якутск был перенаправлен в Мирный.

Upd 9:40: Все задержанные на вылет рейсы из аэропорта «Якутск» выполнены. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» 1750 Москва Шереметьево — Якутск, перенаправленный в Мирный, ожидается в 10:45.