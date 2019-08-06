Аэропорт “Якутск” ведет переговоры с Turkish Airlines

6 августа аэропорт «Якутск» с рабочим визитом посетили представители авиакомпании Turkish Airlines Туран Йардымджы и Владимир Кириллов. На встрече, которая была запланирована еще весной этого года, были рассмотрены вопросы сотрудничества, в частности, возможность выполнения прямых рейсов Якутск – Анталья, а также рейсов с пересадкой в Екатеринбурге или в других российских городах. Турецкая сторона ознакомилась с информацией о взлетно-посадочной полосе, международном терминале и предстоящих изменениях, которые коснутся этих объектов. Реконструкция международного терминала – ключевой на сегодня инвестпроект аэропорта “Якутск”. Планируется, что после реализации этого проекта пассажиропоток по международным направлениям увеличится до 140 тыс. в год (для сравнения, в 2018 г. – 30 тыс. пассажиров).

Генеральный директор АО “Аэропорт Якутск” Сергей Игнатенко отметил, что население Якутии и руководство аэропорта в частности сильно заинтересованы в том, чтобы появились прямые рейсы до турецких курортных городов. В условиях реконструкции ВПП, добавил Игнатенко, будут рассмотрены рейсы с пересадкой.

Туран Йардымджы выразил слова благодарности за оперативное реагирование и теплый прием. Со своей стороны он заверил, что руководство и совет директоров Turkish Airlines рассмотрят вопрос сотрудничества с аэропортом “Якутск” в самое ближайшее время.

“Наша авиакомпания выполняет рейсы в 126 стран, и мы досконально должны изучить, куда мы собираемся летать, какие условия нам будут предоставлены. К тому же, Якутск – Анталья – это девять часов полета. Необходимо сделать все расчеты, посчитать себестоимость, издержки и т.д., – добавил он, заверив при этом, что якутское направление видится очень перспективным: — Нас привлекла позитивная статистика по вашей републике: при населении ее столицы Якутска в 320 тыс. человек пассажиропоток аэропорта “Якутск” составляет свыше 900 тыс. человек. Это хорошие показатели”.

Генеральный директор АО “Аэропорт Якутск” Сергей Игнатенко подчеркнул, что перед аэропортом стоит серьезная задача увеличить транспортную подвижность населения республики, и Turkish Airlines, которая может стать первой в истории аэропорта «Якутск» иностранной компанией, может внести большой вклад в развитие туризма.